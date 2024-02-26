Шольц резко отказал Украине в снабжении ракетами Taurus. Что сказал

Шольц подчеркнул, что Германия ни в коем случае не должна быть связана с целями, которые могут достичь дальнобойных ракет Taurus. Именно поэтому, добавил канцлер, их поставка Украине не является очередным вариантом в повестке дня. При этом он выразил удивление, что некоторые политики даже не пытаются понять, какие последствия для Германии могут иметь поставки дальнобойного оружия Украине.

Олаф Шольц

По его словам, в отличие от Британии и Франции, которые передают Украине дальнобойные ракеты, и могут иметь контроль над целями, которые могут быть поражены, Германия этого сделать не может. Вероятно, речь идет об ограничении дальности использования ракет. Ранее обсуждалось, что, возможно, Берлин сможет поработать над ракетами, чтобы ограничить дальность их использования таким образом, чтобы они не достигали территории России. Вероятно, эта идея провалилась.

При этом Шольц заявил, что "очень раздражен отсутствием баланса между тем, что действительно нужно сейчас, и дискуссией о Taurus". Канцлер добавил, что на самом деле Украине сейчас больше нужны не дальнобойные ракеты, а боеприпасы.

Напомним, Украина еще в прошлом году начала просить у Германии дальнобойные ракеты Taurus, однако неизменно получала ответ – нет. Часть немецких политиков призвали канцлера Олафа Шольца передать Украине дальнобойные ракеты, подчеркивая, что они могут уничтожить Крымский мост и добиться перелома в войне.

При этом известно, что несколько дней назад Бундестаг отклонил предложение по поставкам крылатых ракет Taurus в Украину. Предложение, внесенное парламентской группой ХДС/ХСС, в которой прямо упоминалась немецкая система вооружения, не получило большинства голосов. Только 182 депутата проголосовали "за", 480 — "против" и 5 воздержались.



