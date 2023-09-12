Шольц сделал новое заявление о мирном разрешении войны и призвал к терпению

Канцлер Германии Олаф Шольц рассеивает надежду на то, чтобы быстро и мирно решить войну на территории Украины. Политик призвал провить терпение и выступает за поставку оружия для Вооруженных сил Украины.

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

Об этом Шольц сделал заявление во время международной мирной встречи в католической общине Святого Эгидия в городе Берлин, сообщает Finanzen.net.

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Как утверждает политик, прилагая теперь усилия, чтобы достичь мира нужно "остерегаться псевдорешений, имеющих мир только в названии".

"Мир без свободы называется угнетением. А мир без справедливости называется диктатом", — отмечает канцлер.

Политик отметил, что его страна полностью выбрала сторону мира, уважающую территориальную целостность и независимость украинцев. Мирные решения стоят "усилий и времени", добавил Шольц.

"Это нелегко – также учитывая разное восприятие российской войны в мире. Это требует усилий и времени – времени, которого у нас фактически нет. Ведь Россия продолжает бомбить, пытать и убивать в Украине. Но каким бы неотложным ни было время, Папа Франциск прав, что труд ради мира – это труд терпеливых мастеров, а труд ради мира требует терпения", — подчеркнул немецкий канцлер.

Он также подчеркнул, что Германия и дальше поддержит нашу страну, чтобы она имела возможность защититься от агрессивного проявления Москвы и не потерять свою территорию. По этой причине Шольц отстаивает позицию защиты снабжения немецкого вооружения в Украине.

"Это решение далось нам нелегко, и мы не делаем его легким для себя. Именно потому, что мы знаем эффективность оружия, которое мы поставляем, мы тесно координируем наши действия и всегда очень тщательно изучаем, что необходимо в текущей ситуации и кто за что отвечает", — завершил Шольц.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Олаф Шольц снял повязку с глаза.