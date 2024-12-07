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Шольц сделал новое заявление о перспективе появления в Украине миротворцев

Пока продолжаются боевые действия, немецких войск в Украине не будет, заверил Олаф Шольц

7 декабря 2024, 12:10
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Кравцев Сергей

Канцлер Германии Олаф Шольц повторил свои слова о том, что считает разговоры о гипотетическом участии немецких военных в миротворческой миссии в Украине преждевременными. Как передает портал "Комментарии", заявление главы немецкого правительства приводит "Spiegel".

Шольц сделал новое заявление о перспективе появления в Украине миротворцев

Миротворцы. Фото из открытых источников

Олаф Шольц заявил, что "в настоящее время" считает дебаты о возможности участия немецких миротворцев в Украине неуместными.

"Пока продолжаются боевые действия, немецких войск в Украине не будет. Что касается периода после того, в фокусе обсуждений должны быть гарантии безопасности для Украины, чтобы Украина была уверена, что Россия не нападет на нее еще в третий раз – после 2014 и 2022 года", – заявил Олаф Шольц.

Канцлер также сказал, что верит в возможность договориться с будущим президентом США Дональдом Трампом о совместной стратегии в отношении Украины и подчеркнул, что ничего не может решаться "через голову" украинцев.

Напомним, глава МИД Анналена Бербок на вопрос о потенциальном участии Германии в миротворческой миссии в Украине сказала, что ФРГ "поддержит все, что будет служить миру в будущем". Многие журналисты интерпретировали ее ответ как то, что она допускает участие немецких миротворцев, если когда-то в будущем встанет вопрос о такой миссии западных союзников.

Читайте также на портале "Комментарии" — кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал идею о возможной отправке немецких войск в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет DW.




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