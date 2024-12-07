Шольц сделал новое заявление о перспективе появления в Украине миротворцев

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц повторил свои слова о том, что считает разговоры о гипотетическом участии немецких военных в миротворческой миссии в Украине преждевременными. Как передает портал "Комментарии", заявление главы немецкого правительства приводит "Spiegel".
Миротворцы. Фото из открытых источников
Олаф Шольц заявил, что "в настоящее время" считает дебаты о возможности участия немецких миротворцев в Украине неуместными.
Канцлер также сказал, что верит в возможность договориться с будущим президентом США Дональдом Трампом о совместной стратегии в отношении Украины и подчеркнул, что ничего не может решаться "через голову" украинцев.
Напомним, глава МИД Анналена Бербок на вопрос о потенциальном участии Германии в миротворческой миссии в Украине сказала, что ФРГ "поддержит все, что будет служить миру в будущем". Многие журналисты интерпретировали ее ответ как то, что она допускает участие немецких миротворцев, если когда-то в будущем встанет вопрос о такой миссии западных союзников.
Читайте также на портале "Комментарии" — кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц раскритиковал идею о возможной отправке немецких войск в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет DW.
Новости