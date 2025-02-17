Шольц сделал новое заявление перед переговорами: на что точно не пойдет Европа относительно Украины

Канцлер Германии Олаф Шольф исключил вероятность единоличных договоренностей США и России о прекращении войны в Украине. По его мнению, гарантии безопасности без стран Европы невозможны. Как передает портал "Комментарии", об этом немецкий канцлер заявил в интервью телеканалу RTL/ntv.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Немецкий политик заявил, что Европа не допустит проведения таких переговоров, поскольку имеет право голоса в вопросе безопасности континента.

По его словам, не может быть никаких гарантий безопасности без европейцев.

"Мы не допустим этого как европейцы. Мы также не позволим никому согласиться с тем, что Украина должна быть демилитаризована", — сказал глава немецкого правительства.

В ответ на заявление США о том, что европейцев не было за столом переговоров, политик отметил, что "без нас ничего не получится".

"Конечно, мы имеем право голоса. Не может быть никаких гарантий безопасности без европейцев или "через голову Украины", — сказал Олаф Шольц.

Он также выразил надежду, что США не прекратят поддержку Украины.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что готов разрешить Европе покупать оружие американского производства для передачи Украине. Об этом сообщает "Bloomberg", со ссылкой на слова Трампа.

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Спецпредставитель Трампа подтвердил, что станет частью американской делегации, посетившей Саудовскую Аравию. Стив Виткофф сообщил, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц также будет участвовать в переговорном процессе.



