Шольц сказал, что должны сделать украинские беженцы, если они хотят остаться в стране

По словам немецкого канцлера Олафа Шольца, если беженцы из Украины и дальше хотят остаться в Германии, то они должны найти себе работу.

Олаф Шольц

По информации канцлера, в настоящее время доля беженцев из Украины, которые смогли найти работу в Германии, является критически низкой и составляет около 25%. При этом, например, в Дании 77% украинских беженцев смогли трудоустроиться.

Как подчеркнул Олаф Шольц, в его стране абсолютно каждый, кто работает, а также не делает ничего плохого, сможет и дальше остаться в стране.

"Гарантия проживания возникает и благодаря трудоустройству",

– подчеркнул немецкий канцлер.

Кроме того, Шольц выразил надежду, что меньше украинских беженцев будут получать помощь от государства. По его словам, правительство уже оплатило языковые курсы и интеграционные курсы для беженцев из Украины. Именно поэтому, добавил Шольц, официальный Берлин теперь хочет побуждать украинцев активно искать работу.

"Рынок труда в Германии срочно нуждается в сотнях тысяч рук",

– подчеркнул немецкий канцлер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по состоянию на март текущего года количество украинских беженцев, зарегистрированных на территории страны, составляет около 1,65 миллиона человек, что на четверть миллиона больше года назад.

Кроме того, Германия опасается , что поток украинских беженцев будет больше, когда РФ будет иметь успех на линии фронта. Российская армия лучше оснащена и имеет большую численность, а поддержка Украины со стороны Запада все меньше. В частности, в Германии заявили, что если большие города, такие как Харьков и другие, будут разрушены, если количество жертв будет расти, а надежда будет падать, то мы можем столкнуться с самым большим в мире движением беженцев с 1940-х годов.





