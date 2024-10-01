Шольц снова хочет поговорить с Путиным: детали

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует в ближайшие недели провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Die Zeit".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

При этом СМИ не сообщает ни темы разговора, ни точной даты, когда он может состояться. Отмечается только, что разговор должен состояться по инициативе Берлина. Последний разговор Шольца с Путиным был два с половиной года назад.

Стоит отметить, что Германия входит в ТОП-3 самых мощных партнеров Украины по поставках вооружения. При этом Берлин наотрез отказывается поставлять Украине дальнобойные ракеты. Находясь в Нью-Йорке перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии подтвердил, что не поддерживает ослабление ограничений на использование Украиной немецкого оружия, чтобы она наносила удары по территории России.

Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство приняло "несколько решений" по военной поддержке Украины. Канцлер добавил, что эти решения для него лично очень понятны. Среди них – то, что Берлин не будет отменять ограничения на дальность стрельбы.

"Это (дальнобойные удары по России. – Ред.) не совместимо с моей личной позицией... Мы не будем этого делать. И у нас есть на это веские причины", – добавил Олаф Шольц.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца на полях Генеральной ассамблеи ООН прошли в формате тет-а-тет. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Также издание "Комментарии" сообщало — у Шольца сделали новое заявление по мирных переговорах Украины и РФ.



