Шольц снова мечтает о сотрудничестве с РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц допустил восстановление экономических отношений с Россией, но отметил, что это возможно только после того, как закончится война в Украине. Как передает издание "Комментарии", со ссылкой на RND, такое заявление Шольц сделал на мероприятии, посвященном 70-летию Комитета по вопросам восточноевропейских экономических отношений.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц не верит в то, что по окончании войны в Украине Россия перестанет существовать в прежних границах и распадется на много других государств. Он считает, что Россия останется самой крупной державой на европейском континенте.

Канцлер Германии считает, что по окончании войны в Украине у россиян будет шанс возобновить сотрудничество с Европой, наладить экономические связи. Сейчас же, отметил Олаф Шольц, ни о каком сотрудничестве с Россией не может быть и речи, сегодня Европа настроена очень решительно и будет усиливать санкции.

Немецкий канцлер отметил, что президент РФ Владимир Путин своей войной разрушает не только инфраструктуру Украины и убивает украинцев, но также разрушает будущее России. "И именно это он должен оправдывать перед собственной страной и собственным народом, на будущее которого он таким образом влияет", — сказал он.

Шольц снова повторил, что цель войны России — поделить Европу на сферы влияния и создать новую российскую империю, ради чего она идет на огромные нарушения международного права. Именно поэтому российская армия виновна в разрушении инфраструктуры и смертях тысяч людей.

Читайте также на портале "Комментарии" — что-то пошло не так: министры ЕС не смогли одобрить девятый пакет санкций против РФ.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!