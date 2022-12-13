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Шольц снова мечтает о сотрудничестве с РФ

Олаф Шольц верит, что когда-то Европа снова начнет сотрудничество с РФ, а сейчас - усиливает санкции

сегодня, 08:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Канцлер Германии Олаф Шольц допустил восстановление экономических отношений с Россией, но отметил, что это возможно только после того, как закончится война в Украине. Как передает издание "Комментарии", со ссылкой на RND, такое заявление Шольц сделал на мероприятии, посвященном 70-летию Комитета по вопросам восточноевропейских экономических отношений.

Шольц снова мечтает о сотрудничестве с РФ

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц не верит в то, что по окончании войны в Украине Россия перестанет существовать в прежних границах и распадется на много других государств. Он считает, что Россия останется самой крупной державой на европейском континенте. 

Канцлер Германии считает, что по окончании войны в Украине у россиян будет шанс возобновить сотрудничество с Европой, наладить экономические связи. Сейчас же, отметил Олаф Шольц, ни о каком сотрудничестве с Россией не может быть и речи, сегодня Европа настроена очень решительно и будет усиливать санкции.

Немецкий канцлер отметил, что президент РФ Владимир Путин своей войной разрушает не только инфраструктуру Украины и убивает украинцев, но также разрушает будущее России. "И именно это он должен оправдывать перед собственной страной и собственным народом, на будущее которого он таким образом влияет", — сказал он.

Шольц снова повторил, что цель войны России — поделить Европу на сферы влияния и создать новую российскую империю, ради чего она идет на огромные нарушения международного права. Именно поэтому российская армия виновна в разрушении инфраструктуры и смертях тысяч людей. 

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Источник: https://www.rnd.de/politik/scholz-stellt-kooperation-mit-russland-nach-ukraine-krieg-in-aussicht-4TGLTCEXQXWQ4745YKE7SRYMKA.html
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