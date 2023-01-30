Шольц снова с критикой отреагировал на дебаты по передаче истребителей Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц с критикой отреагировал на дебаты по поставкам истребителей для Украины. Об этом пишет Spiegel .

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

По его мнению, участники подобных дискуссий руководствуются скорее "внутриполитическими мотивами".

"Это удивительно, что ведутся эти дебаты. Некоторые люди должны задать себе вопрос: почему он задает себе этот вопрос, когда речь идет о помощи украинцам", – заявил Шольц во время пресс-конференции в Сантьяго-де-Чили.

Он заявил, что сейчас нужна серьезная дискуссия, а не "гонки и конкуренция, где возможно, у кого-то на первом плане не поддержка Украины, а внутриполитические мотивы".

Кроме этого, он назвал "бессмысленным" предложение о введении в Украину сухопутных войск.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц назвал условие прекращения войны . Канцлер Олаф Шольц намерен продолжить попытки прекращения войны в прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Шольца пока Россия продолжает агрессию, то нынешняя ситуация в войне не претерпевает изменений. Немецкий канцлер Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным после того, как его страна согласилась отправить танки в Украину. Несмотря на недавнее решение о немецких танках, Шольц подверг критике дискуссии о необходимости передать Украине истребители. Под интервью Шольц также назвал условия окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Кремле ответили на предложение Шольца по поводу диалога с Путиным. Российский президент Владимир Путин в ближайшее время не намерен проводить переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Да и запросов на такой разговор от официального Берлина не было.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!