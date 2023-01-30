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Шольц снова с критикой отреагировал на дебаты по передаче истребителей Украине

Шольц заявил, что сейчас необходима серьезная дискуссия

сегодня, 18:23
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Автор:

Лиля Воробьева

Немецкий канцлер Олаф Шольц с критикой отреагировал на дебаты по поставкам истребителей для Украины. Об этом пишет Spiegel .

Шольц снова с критикой отреагировал на дебаты по передаче истребителей Украине

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

По его мнению, участники подобных дискуссий руководствуются скорее "внутриполитическими мотивами".

"Это удивительно, что ведутся эти дебаты. Некоторые люди должны задать себе вопрос: почему он задает себе этот вопрос, когда речь идет о помощи украинцам", – заявил Шольц во время пресс-конференции в Сантьяго-де-Чили.

Он заявил, что сейчас нужна серьезная дискуссия, а не "гонки и конкуренция, где возможно, у кого-то на первом плане не поддержка Украины, а внутриполитические мотивы".

Кроме этого, он назвал "бессмысленным" предложение о введении в Украину сухопутных войск.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шольц назвал условие прекращения войны . Канцлер Олаф Шольц намерен продолжить попытки прекращения войны в прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Шольца пока Россия продолжает агрессию, то нынешняя ситуация в войне не претерпевает изменений. Немецкий канцлер Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным после того, как его страна согласилась отправить танки в Украину. Несмотря на недавнее решение о немецких танках, Шольц подверг критике дискуссии о необходимости передать Украине истребители. Под интервью Шольц также назвал условия окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Кремле ответили на предложение Шольца по поводу диалога с Путиным. Российский президент Владимир Путин в ближайшее время не намерен проводить переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Да и запросов на такой разговор от официального Берлина не было.


 
 
 



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Источник: https://www.spiegel.de/ausland/news-zum-russland-ukraine-krieg-das-geschah-in-der-nacht-zu-montag-30-januar-a-c289a9fa-2c4f-4158-9409-4dc65391587d
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