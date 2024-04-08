Шольц собирается в Китай. В прошлый раз якобы помешал удару РФ по Украине ядеркой

Канцлер Германии Олаф Шольц запланировал начать трехдневный визит в Китай и встретиться с китайским лидером Си Цзиньпинем для обсуждения, в частности, ситуации с российской агрессией против Украины.

Олаф Шольц

В рамках этого визита канцлера в Китай его будут сопровождать несколько министров федерального правительства и представители германского бизнеса.

Предполагается, что во время визита он посетит город Чунцин и выступит с речью в одном из университетов Шанхая.

При этом сообщается, что встреча с главой правительства Китая Ли Цяном и Си Цзиньпинем запланирована на конец визита, 16 апреля.

Как подчеркнул Гебештрайт, помимо торговых вопросов на переговорах также будет обсуждаться ситуация в Украине, включая полномасштабную войну. Как заявил представитель правительства, в Германии считают, что Китай имеет рычаги влияния на Россию, и сможет использовать их.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во второй раз поедет в Китай после его избрания на должность канцлера. Предыдущий состоялся в ноябре 2022 года в условиях строгих ограничений, связанных с коронавирусом, и включал дискуссии о зависимости Германии от китайских товаров.

Недавно в Германии даже заявили, что во время этого визита Шольц вроде бы договорился, чтобы Китай повлиял на Россию и та не применяла против Украины тактическое ядерное оружие.

Ходят слухи, что вроде бы после бегства российских военных из Херсона российский диктатор Владимир Путин был готов ударить по Украине тактическим ядерным оружием, однако не сделал этого. Вроде бы Запад и РФ заключили между собой тайное соглашение. Суть его состоит в том, что Россия не использует ядерное оружие, а Запад не помогает Украине настолько, чтобы она могла победить РФ.