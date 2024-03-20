Шольц теряет терпение: сделал новое заявление о ракетах Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал дискуссии по отправке дальнобойных ракет Taurus для Украины "смешными", за которые должно быть "стыдно". Шольц подчеркнул, что позиция Германии в этом вопросе благоразумна.



Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Во время конференции "Европа 2024" в Берлине Олаф Шольц прокомментировал дискуссии, которые проходят в середине Германии по поводу отправки крылатых ракет большой дальности в Украину.

"Эти дебаты в Германии просто смешны. Нам как стране стыдно", — сказал Шольц, реагируя на обсуждение возможной отправки ракет Taurus.

Олаф Шольц отметил, что в этом вопросе Германию никто не поймет.

"Это достаточно незрелая, жалкая дискуссия в Германии, которую никто, кроме немцев, не понимает. Я хотел бы увидеть в Германии дебаты, которые бы не дискредитировали здравомыслие как прокрастинацию", — подчеркнул Шольц.

Канцлер также добавил, что Германия является второй страной после США по поставке оружия для Украины, что, по словам Шольца, ценится за границей.

Напомним, что Олаф Шольц несколько раз делал заявления с объяснением, почему Германия не отправит Украине ракеты Taurus. Одно из объяснений, которое прозвучало в феврале, касалось того, что Германия имеет страх быть втянутой в войну. Такое заявление Шольца подверглось критике от партнеров по коалиции, в частности Партии зеленых, а также оппозиционной партии ХДС, призывающих передать ракеты Taurus Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Шольц заявил о неоправданности отправки ракет Taurus для Украины, ведь для их использования нужны немецкие солдаты.

Также "Комментарии" писали, что канцлер Германии назвал новое условие для поставки ракет Taurus для Украины.