logo

BTC/USD

47395.32

ETH/USD

3752.68

LTC/USD

149.97

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Шольц в новогоднем обращении упомянул об Украине: что заявил политик
commentss НОВОСТИ Все новости

Шольц в новогоднем обращении упомянул об Украине: что заявил политик

Канцлер ФРГ прокомментировал возможное вторжение РФ в Украину

1 января 2022, 23:55
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Новый немецкий глава правительства Олаф Шольц выступил перед гражданами страны с традиционным новогодним обращением. Он отметил, что евросообщество должно преодолеть новые вызовы, связанные с возможной эскалацией в нашей стране. Поэтому политик убежден, что безопасность в Европе нуждается в необходимом трансатлантическом сотрудничестве. Об этом информирует Tagesspiegel .

Шольц в новогоднем обращении упомянул об Украине: что заявил политик

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

По словам канцлера Германии, он выступает за "суверенную, единую, сильную Европу". Поэтому он напоминает партнерам, что нужно сотрудничать в трансатлантических рамках. Это очень важно для того, чтобы в Европе и за ее границами было безопасно и спокойно.

Как отметил немецкий политик, европейские политики сталкиваются с новыми вызовами по отношению к Украине.

Важно, что, давая комментарий относительно военной агрессии России по отношению к нашей стране, политик из Германии отметил следующее: "Нерушимость границ является ценным активом — и не подлежит обсуждению".

Напомним, что  "Комментарии" сообщали, что новым  канцлером Германии стал Олаф Шольц . Немецкие законодатели в среду, 8 декабря, избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером, положив конец 16-летнему консервативному правлению Ангелы Меркель и проложив путь для проевропейского коалиционного правительства, пообещавшего стимулировать зеленые инвестиции. 63-летний Шольц, занимавший должность вице-канцлера и уходящего министра финансов в правительстве Меркель получил абсолютное большинство в 395 голосов от депутатов нижней палаты парламента, сказал президент Бундестага Баербель Бас. Шольц, кивнувший в маске и махнувший рукой, получив овации от депутатов, получил букеты цветов от лидеров парламентских групп.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tagesspiegel.de/politik/erste-neujahrsansprache-von-kanzler-scholz-wir-muessen-schneller-sein-als-das-virus/27937174.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!