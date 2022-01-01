Шольц в новогоднем обращении упомянул об Украине: что заявил политик

Новый немецкий глава правительства Олаф Шольц выступил перед гражданами страны с традиционным новогодним обращением. Он отметил, что евросообщество должно преодолеть новые вызовы, связанные с возможной эскалацией в нашей стране. Поэтому политик убежден, что безопасность в Европе нуждается в необходимом трансатлантическом сотрудничестве. Об этом информирует Tagesspiegel .

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

По словам канцлера Германии, он выступает за "суверенную, единую, сильную Европу". Поэтому он напоминает партнерам, что нужно сотрудничать в трансатлантических рамках. Это очень важно для того, чтобы в Европе и за ее границами было безопасно и спокойно.

Как отметил немецкий политик, европейские политики сталкиваются с новыми вызовами по отношению к Украине.

Важно, что, давая комментарий относительно военной агрессии России по отношению к нашей стране, политик из Германии отметил следующее: "Нерушимость границ является ценным активом — и не подлежит обсуждению".

Напомним, что "Комментарии" сообщали, что новым канцлером Германии стал Олаф Шольц . Немецкие законодатели в среду, 8 декабря, избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером, положив конец 16-летнему консервативному правлению Ангелы Меркель и проложив путь для проевропейского коалиционного правительства, пообещавшего стимулировать зеленые инвестиции. 63-летний Шольц, занимавший должность вице-канцлера и уходящего министра финансов в правительстве Меркель получил абсолютное большинство в 395 голосов от депутатов нижней палаты парламента, сказал президент Бундестага Баербель Бас. Шольц, кивнувший в маске и махнувший рукой, получив овации от депутатов, получил букеты цветов от лидеров парламентских групп.

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