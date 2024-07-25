Шольц в затруднительном положении: повторит ли он путь Байдена

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свой пост на следующих выборах. На фоне низкого рейтинга и недовольства даже среди своих однопартийцев, его ситуацию уже сравнивают с проблемами американского президента Джо Байдена. Об этом пишет BILD

Судьба Шольца: переизбрание под вопросом из-за низкого рейтинга

Сейчас только треть избирателей его партии хотели бы видеть его канцлером снова, а поддержка партии упала до 15%.

На выборах осенью 2025 года Шольц надеется быть переизбранным, но его шансы ослаблены текущим положением вещей. Ситуация в Германии отличается от американской, так как у канцлера меньше власти, чем у президента, и в стране нет жёсткой двухпартийной системы. Так говорит профессор Михаэль Косс из Университета Лёйфана.

Внутри его партии, уже обсуждают возможность замены Шольца на более популярного политика, такого как министр обороны Борис Писториус. Это могло бы помочь партии улучшить свои позиции перед выборами. Такие изменения могут поставить под вопрос возможность его переизбрания.

"Конечно, может дойти до того, что влиятельные силы в СДПГ окажут давление на Олафа Шольца, чтобы тот больше не баллотировался. Но даже если бы у нас произошло то же, что в США, всё равно это была бы совсем другая политическая ситуация. Мы говорим о совершенно иной должности: канцлер не обладает властью президента, и у нас в Германии нет двухпартийной системы. Более того, уровень экономической, политической и культурной поляризации в США гораздо серьёзнее", — сказал профессор политологии Михаэль Косс.

Ранее “Комментарии” писали, что канцлер Германии Олаф Шольц выразил поддержку размещению американских дальнобойных ракет на территории ФРГ. Об этом он заявил на традиционной летней пресс-конференции в Берлине, сообщает DW.