Шольц ждет в Берлине премьер-министра Китая: какая цель визита

Канцлер Германии Олаф Шольц пригласил премьер-министра Китая Ли Цяна на переговоры в Берлин 20 июня. Таким образом он стремится ослабить напряженность в отношениях между Европой и Китаем. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, ссылаясь на свои источники, Шольц будет стремиться заручиться поддержкой Пекина в качестве ключевого партнера в решении таких проблем, как мир и изменение климата, а также установить красные линии для любых изменений статус-кво на Тайване.

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"Мы против разделения, мы за снижение рисков", — заявил Шольц, когда его спросили о позиции Европейского союза в отношении Китая после встречи лидеров блока в Брюсселе в прошлом месяце.

По данным издания, хотя Германия рассматривает Пекин в определенных отношениях как противника, Шольц выступает против разрыва связи с Китаем, важным торговым партнером и важнейшим пунктом назначения для немецкого экспорта.

"Компании во всем мире пытаются сделать правильные выводы из агрессивной войны России против Украины: им необходимо обезопасить свои цепочки поставок, рынки сбыта и прямые инвестиции, чтобы пережить трудные моменты. Это происходит сейчас, и я думаю, что это определит следующее десятилетие или два", — добавил он.

Отметим, ранее "Bloomberg" также сообщал, что попытки президента Франции Эммануэля Макрона привлечь Китай в качестве посредника в войне России против Украины проваливаются. Заявления китайского посла во Франции нанесли еще один удар по стратегии французского лидера.

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