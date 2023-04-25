Шольц ждет в Берлине премьер-министра Китая: какая цель визита

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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Олаф Шольц пригласил премьер-министра Китая Ли Цяна на переговоры в Берлин 20 июня. Таким образом он стремится ослабить напряженность в отношениях между Европой и Китаем. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, ссылаясь на свои источники, Шольц будет стремиться заручиться поддержкой Пекина в качестве ключевого партнера в решении таких проблем, как мир и изменение климата, а также установить красные линии для любых изменений статус-кво на Тайване.
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По данным издания, хотя Германия рассматривает Пекин в определенных отношениях как противника, Шольц выступает против разрыва связи с Китаем, важным торговым партнером и важнейшим пунктом назначения для немецкого экспорта.
Отметим, ранее "Bloomberg" также сообщал, что попытки президента Франции Эммануэля Макрона привлечь Китай в качестве посредника в войне России против Украины проваливаются. Заявления китайского посла во Франции нанесли еще один удар по стратегии французского лидера.
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