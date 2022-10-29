Штайнмайер и Шольц активнее заговорили о поддержке Украины: как это повлияет на ход войны

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который ранее ратовал за укрепление связей с РФ и строительство "Северных потоков", после открытого вторжения рашистов в Украину, кардинально поменял точку зрения. Особенно после того, как на этой неделе сам посетил нашу страну. В своей программной речи он призвал немецкое общество к совместному противостоянию проблемам, вызванным российской агрессией против Украины. О чем говорит такая смена мировоззрения – и как нам этим воспользоваться? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Штайнмайер и Шольц. Фото: из открытых источников

Украине следует использовать сменившуюся позицию немецкой власти

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что нынешняя позиция Штайнмайера – показательная.

"Штайнмайер не только опытный политик, но и человек из среды Социал-демократический партии Германии. Он, так или иначе, должен резонировать с позицией канцлера Шольца. У нас нынешнего президента Германии знают по печально известной "формуле Штайнмайера" (попытки урегулировать ситуацию на Донбассе путем политико-дипломатических шагов, во многом по трактовке РФ – прим. ред.). Но если мы будем вспоминать ошибки прошлого, то далеко не уедем", – уверен эксперт.

По его мнению, то, что Штайнмайре увидел и почувствовал, побывав в Украине (в том числе просидев около полутора часов в бомбоубежище в Корюковке на Черниговщине), стало последней каплей, переполнившей чашу процесса смены его политических убеждений.

"Он и ранее извинялся, что был фактически лоббистом "Северных потоков". И сейчас дал достаточно четкие оценки ситуации, – подчеркивает Евгений Магда. – Нам это следует использовать. Воспринимать как протянутую руку дружбы и помощи. И делать шаги навстречу. Демонстрировать, что мы можем сделать для Германии".

В корне позиция Германии не изменилась

Политический консультант Александр Вербицкий считает, что пока ничего коренным образом не изменилось.

"Да, президент Германии побывал в Украине. Да, он сделал заявления, которые должны радовать слух ура-патриотов в Украине. И да, господина Штайнмайера услышали простые немцы. А что изменилось в корне? Ничего. Пока ничего. Германия как принимала к себе, так и принимает беженцев из Украины, не спрашивая, откуда именно они и с какой целью прибыли. Германия поставляет в Украину гуманитарные грузы. Германия сегодня поставляет средства ПВО и рассматривает вопрос о поставках танков нам. И это говорит о том, что Германия "интегрирована" в войну, хотя кому-то хочется, чтобы она ещё и начала воевать", – отмечает эксперт.

Он также обращает внимание, что фигура президента в Германии – это более атрибут демократии, нежели инструмент исполнительной власти.

"Хорошо хотя бы то, что в своём интервью каналу ARD г-н Штайнмайер как профессиональный дипломат очень чётко расставил акценты во взаимоотношениях между ФРГ, СССР и РФ, между нынешними Россией и Германией. Это важно хотя бы для того, чтобы были определены политические линии для парламента, прессы, общественного мнения", – заключает Александр Вербицкий.

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