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Штайнмайер поделился своими впечатлениями от поездки в Украину: что сказал президент Германии

Штайнмайер после поездки в Украину заявил, что ситуация гораздо страшнее

сегодня, 19:22
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Автор:

Лиля Воробьева

После своего визита в Украину президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ситуация в стране гораздо страшнее, чем немцы могут себе представить, а на мирные переговоры надежды пока нет. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на немецкое издание Tagesschau .

Штайнмайер поделился своими впечатлениями от поездки в Украину: что сказал президент Германии

Франк-Вальтер Штайнмайер (фото из открытых источников)

"Все гораздо ужаснее, чем мы себе представляем в Германии", — поделился впечатлениями от увиденного и услышанного Штайнмайер.

Также немецкий президент сообщил, что на данный момент переговоры с РФ невозможны, ведь она хочет сохранить контроль на оккупированными территориями Украины.

"Конечно, любой, кто может думать и сочувствует, хочет прекращения боевых действий. Но перемирие означает, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны быть сохранены. Сейчас мы не на этом этапе", — сообщил президент Германии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   Штайнмайер пообещал вскоре передать Украине мощное оружие. Вскоре Германия передаст Украине очередную партию оружия, в частности ракетные системы залпового огня MARS и гаубицы PzH 2000. Соответствующее заявление сделал президент этой страны Франк-Вальтер Штайнмайер во время брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским, по итогам его визита в Киев. Президент Германии такого упомянул о четырех современных системах ПВО IRIS-T, одна из которых уже была передана Украине, другие Штайнмайер также обещает дать нашей стране.

Также "Комментарии" писали о том, что в Берлине обсуждают план восстановления Украины . 25 октября лидеры ведущих стран собрались в Берлине для обсуждения "плана Маршалла" по восстановлению Украины после завершения войны, развязанной Россией в конце февраля.



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Источник: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/ukraine-steinmeier-kiew-101.html
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