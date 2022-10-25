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Штайнмайер пообещал вскоре передать Украине мощное оружие: о чем идет речь

Германия передаст Украине ракетные системы MARS и гаубицы PzH 2000

сегодня, 23:46
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Автор:

Лиля Воробьева

Вскоре Германия передаст Украине очередную партию оружия, в частности ракетные системы залпового огня MARS и гаубицы PzH 2000. Соответствующее заявление сделал президент этой страны Франк-Вальтер Штайнмайер во время брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским, по итогам его визита в Киев.

Штайнмайер пообещал вскоре передать Украине мощное оружие: о чем идет речь

Франк-Вальтер Штайнмайер (фото из открытых источников)

"Я сегодня пообещал господину президенту, что скоро будут переданы две системы MARS и также будут четыре наших гаубицы PzH 2000. В течение следующих дней они будут переданы Украине", — сообщил Штайнмайер.

Президент Германии такого упомянул о четырех современных системах ПВО IRIS-T, одна из которых уже была передана Украине, другие Штайнмайер также обещает дать нашей стране.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что немецкие власти активизировались в поддержке Украины. 25 октября в Украину прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер – впервые с начала широкомасштабной российской агрессии. Сегодня немцы голосовали на конференции по восстановлению нашей страны, которая проходит в Берлине. Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран считает, что такое поведение немецких политиков (и президента Штайнмайера и канцлера Шольца, который начал активнее "топить" за Украину), можно объяснить электоральными настроениями. Потому, продолжает он, правящие круги ФРГ активизировали свою деятельность как минимум публичную в поддержку Украины. И это положительно для них отражается на рейтингах. Директор Communication group, политический эксперт Владимир Манько полагает, что визит президента ФРГ Штайнмайера в нашу страну, его заявления о важности поддерживать нас в противостоянии с РФ, свидетельствуют об окончательном изменении позиции Германии в войне в Украине.

 



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Источник: https://www.facebook.com/100007211555008/videos/3320000334954383/
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