Штайнмайер призвал Китай повлиять на Россию

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер призвал китайского премьера Ли Цян повлиять на Россию, чтобы война в Украине завершилась. 19 июня глава правительства прибыл с визитом в Германию. Об этом сообщает Web.de.

Франк-Вальтер Штайнмайер (фото из открытых источников)

Штайнмайер во время встречи призвал китайского чиновника "использовать свой глобальный политический вес и свое влияние на Россию для достижения справедливого мира" в войне в Украине.



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Кроме этого, во время встречи стороны обсудили испортившиеся в последнее время отношения между Китаем и США. Главными проблемами являются торговля, права человека. А еще отношения с самоуправляющимся и демократическим Тайванем, который Пекин считает отвергнутой территорией. Президент Германии отметил "особое значение отношений между двумя странами для глобальной безопасности и сотрудничества".



Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что госсекретарь США заявил, что получил обещания от Китая по войне в Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в Пекине, где обсуждает сотрудничество между обеими странами. Одной из тем разговоров является война в Украине и возможные попытки Китая послать оружие в Россию.



США несколько раз предупреждали Китай о возможных попытках помочь России и предоставить ей разнообразную военную технику. Блинкен заявил, что получил от китайской стороны очередные обещания этого не делать. Несмотря на отсутствие улик, в США вызывают обеспокоенность, что военная техника может попасть в Россию через китайские компании. Госсекретарь США сказал, что попросило правительство Китая быть внимательными к возможной деятельности китайских компаний, сотрудничающих с Россией по отправке техники и других товаров, которые могут быть использованы для войны против Украины.

