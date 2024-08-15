Символы ХАМАС в сердце Берлина: провокация или угроза

В четверг утром в Берлине на здании Социал-демократической партии Германии (СДПГ) кто-то нарисовал красные треугольники. Это случилось в районе Кройцберг. Красный треугольник — это символ, который используют сторонники ХАМАС, чтобы обозначить своих врагов. Сейчас этот символ ставят на израильские цели перед атаками. Об этом пишут в BILD.

На штаб-квартиру правящей партии Германии нанесли антисемитские граффити

Правящая партия Германии, СДПГ, в которой состоит и канцлер Олаф Шольц, сразу же отреагировала на этот акт. Спецслужбы уже занимаются расследованием, чтобы узнать, кто стоит за этим.

Эксперт по исламу Ахмад Мансур говорит, что красный треугольник — это очень серьёзный и опасный символ, который уже использовался в атаках против Израиля. Из-за такой серьёзности Берлинский парламент решил в июле запретить использование этого символа.

Власти страны и лидеры партий призывают всех к спокойствию и уверяют, что будут бороться с любыми проявлениями ненависти и агрессии.

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Кроме того, “Комментарии” писали, что канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свой пост на следующих выборах. На фоне низкого рейтинга и недовольства даже среди своих однопартийцев, его ситуацию уже сравнивают с проблемами американского президента Джо Байдена.