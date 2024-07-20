Ситуация стремительно меняется: Писториус требует больше денег на оборону Германии

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Кравцев Сергей
Министр обороны Германии Борис Писториус хочет добиваться увеличения расходов на оборону в уже согласованном бюджете на следующий год, поскольку считает запланированное увеличение недостаточным в нынешних условиях. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Tagesspiegel.
Борис Писториус. Фото: из открытых источников
В согласованном бюджете запланировали увеличение расходов на оборону на 1,25 млрд евро. Однако Писториус считает, что при нынешних геополитических обстоятельствах это недостаточные инвестиции.
Во время обсуждений в правительстве Писториус настаивал, что расходы на его сферу нужно увеличить на 6,7 млрд евро, а не 1,25 млрд от поточного уровня 52 млрд.
Он отметил, что не разделяет мнение министра финансов Линднера о том, что теперь Германия вернулась к "нормальной финансовой политике" после пандемии коронавируса, учитывая ситуацию с безопасностью в Европе из-за войны РФ против Украины и то, что Германии стоит брать на себя еще большую военную роль в Европе как крупнейшей европейской экономике.
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