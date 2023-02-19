Скандал в Германии: украинские артисты решили отменить свои выступления

Из-за запланированного выступления российской певицы Анны Нетребко все украинские артисты отменили свои выступления на Международном майском фестивале в Висбадене. Организаторы не хотят менять планы и покидают российскую певицу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание DW.

Дирижер Николай Дядюра. Фото из открытых источников

Украинцы решили отменить свое выступление, ведь не хотят быть на одной сцене с российской певицей Анной Нетребко, поддерживающей российскую агрессию.

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"Когда велись переговоры о нашем участии, имени российской певицы Нетребко в программе не было", — сообщает главный дирижер Национальной оперы Украины и Национального филармонического оркестра Украины Николай Дядюра и добавляет, что "когда мы узнали, что она собирается быть на фестивале, мы отменили свое выступление".

Директор фестиваля Уве Эрик Лауфенберг назвал отмену украинского выступления "нравственной истерией" и обвинил в этом украинских политиков, якобы заставивших музыкантов отменить свой визит на фестиваль.

"Тогда им просто придется сидеть дома", – сказал руководитель немецкого театра.

Дирижер Николай Дядюра критически высказался на заявление директора фестиваля и отметил, что это выбор музыкантов, которые проводили репетиции без электричества и отопления, ведь Россия наносит удары по Украине.

"Они хотят, чтобы мы реагировали иначе? Так дискутировать и философствовать можно только в мирное время, а у нас война. Это наша собственная позиция", — говорит Дядюра.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко написал письмо Клаудии Рот, занимающейся вопросами культуры в Германии, где раскритиковал решение, которое принял Лауфенберг, допустив российскую певицу к выступлениям на фестивале. Директор театра Лауфенберг отреагировал и на это письмо, где заявил, что позиция министра культуры Украины неприемлема.

"Если вы хотите принадлежать к свободному миру, то вы должны поставить свободу превыше всего. Если вы этого не сделаете, то вы даже докажете правоту путинской пропаганды" — заявляет Уве Эрик Лауфенберг.

Директор фестиваля решил заменить украинцев российской группой Pussy Riot, однако они отказались выступать по той же причине, что и украинские музыканты.

"Нетребко давала концерты в Кремле, пока нас держали под замком", — говорит участница группы Мария Алехина, вспоминая, что их команда была заключена в 2012 и 2013 годах и добавляет, что Нетребко "была одним из лиц президентских кампаний Путина в 2012 и 2018 годах".

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