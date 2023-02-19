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Скандал в Германии: украинские артисты решили отменить свои выступления

Украинские музыканты отменили свое выступление в Германии из-за присутствия россиянки Анны Нетребко, поддерживающей действия Путина.

сегодня, 08:23 comments1275
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Автор:

Slava Kot

Из-за запланированного выступления российской певицы Анны Нетребко все украинские артисты отменили свои выступления на Международном майском фестивале в Висбадене. Организаторы не хотят менять планы и покидают российскую певицу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание DW.

Скандал в Германии: украинские артисты решили отменить свои выступления

Дирижер Николай Дядюра. Фото из открытых источников

Украинцы решили отменить свое выступление, ведь не хотят быть на одной сцене с российской певицей Анной Нетребко, поддерживающей российскую агрессию.


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"Когда велись переговоры о нашем участии, имени российской певицы Нетребко в программе не было", — сообщает главный дирижер Национальной оперы Украины и Национального филармонического оркестра Украины Николай Дядюра и добавляет, что "когда мы узнали, что она собирается быть на фестивале, мы отменили свое выступление".

Директор фестиваля Уве Эрик Лауфенберг назвал отмену украинского выступления "нравственной истерией" и обвинил в этом украинских политиков, якобы заставивших музыкантов отменить свой визит на фестиваль.

"Тогда им просто придется сидеть дома", – сказал руководитель немецкого театра.

Дирижер Николай Дядюра критически высказался на заявление директора фестиваля и отметил, что это выбор музыкантов, которые проводили репетиции без электричества и отопления, ведь Россия наносит удары по Украине.

"Они хотят, чтобы мы реагировали иначе? Так дискутировать и философствовать можно только в мирное время, а у нас война. Это наша собственная позиция", — говорит Дядюра.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко написал письмо Клаудии Рот, занимающейся вопросами культуры в Германии, где раскритиковал решение, которое принял Лауфенберг, допустив российскую певицу к выступлениям на фестивале. Директор театра Лауфенберг отреагировал и на это письмо, где заявил, что позиция министра культуры Украины неприемлема.

"Если вы хотите принадлежать к свободному миру, то вы должны поставить свободу превыше всего. Если вы этого не сделаете, то вы даже докажете правоту путинской пропаганды" — заявляет Уве Эрик Лауфенберг.

Директор фестиваля решил заменить украинцев российской группой Pussy Riot, однако они отказались выступать по той же причине, что и украинские музыканты.

"Нетребко давала концерты в Кремле, пока нас держали под замком", — говорит участница группы Мария Алехина, вспоминая, что их команда была заключена в 2012 и 2013 годах и добавляет, что Нетребко "была одним из лиц президентских кампаний Путина в 2012 и 2018 годах".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жители Германии против поставки истребителей для Украины.

Также "Комментарии" писали о Европарламенте, осудившем решение МОК.



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Источник: https://www.dw.com/en/pro-putin-anna-netrebko-sparks-exodus-from-german-festival/a-64744019
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