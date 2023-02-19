Скандал в Германии: украинские артисты решили отменить свои выступления

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Slava Kot
Из-за запланированного выступления российской певицы Анны Нетребко все украинские артисты отменили свои выступления на Международном майском фестивале в Висбадене. Организаторы не хотят менять планы и покидают российскую певицу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание DW.
Дирижер Николай Дядюра. Фото из открытых источников
Украинцы решили отменить свое выступление, ведь не хотят быть на одной сцене с российской певицей Анной Нетребко, поддерживающей российскую агрессию.
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Директор фестиваля Уве Эрик Лауфенберг назвал отмену украинского выступления "нравственной истерией" и обвинил в этом украинских политиков, якобы заставивших музыкантов отменить свой визит на фестиваль.
Дирижер Николай Дядюра критически высказался на заявление директора фестиваля и отметил, что это выбор музыкантов, которые проводили репетиции без электричества и отопления, ведь Россия наносит удары по Украине.
Министр культуры Украины Александр Ткаченко написал письмо Клаудии Рот, занимающейся вопросами культуры в Германии, где раскритиковал решение, которое принял Лауфенберг, допустив российскую певицу к выступлениям на фестивале. Директор театра Лауфенберг отреагировал и на это письмо, где заявил, что позиция министра культуры Украины неприемлема.
Директор фестиваля решил заменить украинцев российской группой Pussy Riot, однако они отказались выступать по той же причине, что и украинские музыканты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жители Германии против поставки истребителей для Украины.
Также "Комментарии" писали о Европарламенте, осудившем решение МОК.
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