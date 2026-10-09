Скандал вокруг экс-главы разведки Германии: кому он слил важные секреты

Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг, оказавшийся в центре расследования о возможном шпионаже, предположительно передавал секретную информацию не только представителям одной иностранной разведки. Как сообщает Der Spiegel, следователи проверяют его возможные контакты с высокопоставленным китайским военным чиновником.

Германия. Фото: из открытых источников

По данным издания, речь идет о Ван Цзяньчжэне – генерал-майоре китайской армии в отставке, который более двух десятилетий работал военным дипломатом в Германии, Австрии и Швейцарии. Сейчас он считается одним из специалистов Пекина по Германии и сотрудничает с Китайским институтом международных стратегических исследований, связанным с китайскими вооруженными силами.

Как утверждает Der Spiegel, Ханнинг и Ван могли встречаться на конференциях и совместно работать в консультативном совете немецко-китайского экологического проекта в Циндао. Издание сообщает о возможной передаче китайскому собеседнику конфиденциальной политической информации, частично основанной на материалах разведывательного ведомства.

Отдельная линия расследования касается документов, которые Ханнинг, предположительно, получил в 2010-2012 годах через своего бывшего руководителя аппарата Манфреда Данкесрайтера. По версии следствия, речь идет почти о двух тысячах внутренних документов. Часть материалов могла использоваться при подготовке аналитического отчета для представителя иностранной разведки, которую СМИ связывают с Азербайджаном.

Генеральная прокуратура Германии расследует возможные преступления, связанные со шпионажем, разглашением государственной тайны и государственной изменой. Манфреду Д. также предъявлены обвинения в предполагаемом пособничестве шпионажу и попытке государственной измены.

При этом сведения о контактах с китайским военным экспертом пока остаются журналистскими сообщениями, а не установленными судом фактами. Расследование должно установить, какую именно информацию могли передавать иностранным представителям и был ли нанесен ущерб безопасности Германии.

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