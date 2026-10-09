logo

BTC/USD

82555

ETH/USD

2501.79

USD/UAH

44.85

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Скандал вокруг экс-главы разведки Германии: кому он слил важные секреты
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал вокруг экс-главы разведки Германии: кому он слил важные секреты

Расследование о возможной государственной измене получило новый поворот: по данным Der Spiegel, бывший руководитель BND мог передавать конфиденциальные сведения китайскому военному эксперту

9 октября 2026, 11:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг, оказавшийся в центре расследования о возможном шпионаже, предположительно передавал секретную информацию не только представителям одной иностранной разведки. Как сообщает Der Spiegel, следователи проверяют его возможные контакты с высокопоставленным китайским военным чиновником.

Скандал вокруг экс-главы разведки Германии: кому он слил важные секреты

Германия. Фото: из открытых источников

По данным издания, речь идет о Ван Цзяньчжэне – генерал-майоре китайской армии в отставке, который более двух десятилетий работал военным дипломатом в Германии, Австрии и Швейцарии. Сейчас он считается одним из специалистов Пекина по Германии и сотрудничает с Китайским институтом международных стратегических исследований, связанным с китайскими вооруженными силами.

Как утверждает Der Spiegel, Ханнинг и Ван могли встречаться на конференциях и совместно работать в консультативном совете немецко-китайского экологического проекта в Циндао. Издание сообщает о возможной передаче китайскому собеседнику конфиденциальной политической информации, частично основанной на материалах разведывательного ведомства.

Отдельная линия расследования касается документов, которые Ханнинг, предположительно, получил в 2010-2012 годах через своего бывшего руководителя аппарата Манфреда Данкесрайтера. По версии следствия, речь идет почти о двух тысячах внутренних документов. Часть материалов могла использоваться при подготовке аналитического отчета для представителя иностранной разведки, которую СМИ связывают с Азербайджаном.

Генеральная прокуратура Германии расследует возможные преступления, связанные со шпионажем, разглашением государственной тайны и государственной изменой. Манфреду Д. также предъявлены обвинения в предполагаемом пособничестве шпионажу и попытке государственной измены.

При этом сведения о контактах с китайским военным экспертом пока остаются журналистскими сообщениями, а не установленными судом фактами. Расследование должно установить, какую именно информацию могли передавать иностранным представителям и был ли нанесен ущерб безопасности Германии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль обвинил Зеленского в срыве мира: детали.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.spiegel.de/international/germany/exploited-state-secrets-for-profit-german-intelligence-rocked-by-espionage-arrest-of-former-chief-a-06a62002-0fc7-4bc0-b7c7-5e6e9c829d0f
Теги:

Новости

Все новости