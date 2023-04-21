СМИ узнали, кого использует Москва, чтобы помощь Украине от Германии прекратилась

Россия использует ультраправых и ультралевых немецких политиков, чтобы остановить помощь Украине в войне против РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post", со ссылкой на якобы российские документы. Как узнала Европейская разведывательная служба, официальные лица Кремля встречались с российскими политтехнологами и приказали создать антивоенные настроения в Европе для ослабления поддержки Украины.

Германия. Фото: из открытых источников

Начали реализацию этого "плана" якобы еще в сентябре 2022 года. В полученных разведчиками документах нет материалов, которые подтвердили бы общение между российскими стратегами и любыми их союзниками в Германии.

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Как отмечается, для достижения своих целей РФ использовала представителей радикальных партий Die Linke и AfD. Кремль планировал "объединить две немецкие фракции с давней пророссийской позицией".

По данным издания, 25 февраля 2023 года депутат Бундестага от радикальной пророссийской Die Linke Сахра Вагенкнехт возглавила тринадцатитысячный "протест" в Берлине. Тогда митингующие потребовали остановить поставки оружия в Украину, в частности, танков. На протесте присутствовали также представители AfD.

Согласно документам, первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко отдал приказ создать из Германии "центр" усилий РФ по подрыву поддержки Украины. В РФ уже ответили на эти заявления.

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