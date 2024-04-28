СМИ выяснили причину, почему Германия против конфискации российских активов в пользу Украины

Германия не поддерживает конфискацию замороженных российских активов для Украины. Главной причиной такого решения считается страх Берлина перед возможными исками против Германии за преступления во Второй мировой войне.



Германия против конфискации активов России. Фото из открытых источников

Как отмечает The Wall Street Journal, Германия категорически выступает против конфискации 300 миллиардов долларов российских активов в пользу Украины.

"Германия опасается, что изъятие, а не замораживание этих средств может создать прецедент и спровоцировать новые иски против них за преступления времен Второй мировой войны", – сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, что после капитуляции Германии во Второй мировой войне был подписан Версальский договор, предусмотревший репарации на сумму 132 млрд марок, что по сегодняшнему курсу эквивалентно 440 миллиардам долларов. Германия полностью уплатит свой долг в 2010 году.

Однако некоторые страны указывают, что часть обязательств была списана с Германии, или же страна не оплатила репарации другим государствам, которые не были включены в списки. К примеру, Греция указала, что Берлин должен заплатить 300 миллиардов долларов, а Польша в 2022 году заявила о необходимости Германии оплатить 1,3 триллиона долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Конгрессе США поддержали решение, разрешающее Соединенным Штатам конфисковать замороженные активы России. На такой шаг Вашингтона отреагировали в Кремле, где заявили, что США придется ответить в случае конфискации российских активов.

Также "Комментарии" писали о том, удастся ли конфисковать российские активы в пользу Украины.