Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Снабжение немецкого оружия в Украину под большим вопросом: раскрыто коварный замысел Кремля
Снабжение немецкого оружия в Украину под большим вопросом: раскрыто коварный замысел Кремля

Раскрытие Россией адресов немецких оборонных предприятий является элементом психологического влияния, направленного на ослабление поддержки Украины в Германии

20 апреля 2026, 10:00
Клименко Елена

Обнародование Россией адресов немецких оборонных предприятий, вовлеченных в поставки вооружения Украине, рассматривается как попытка давления и запугивания руководства этих компаний. Речь идет об элементе более широкой информационно-психологической кампании, направленной на влияние как на бизнес, так и на общественное мнение в ФРГ. Об этом сообщает DW со ссылкой на руководителя ведомства по охране конституции в Тюрингии Штефана Крамера.

По его оценке, публикация таких данных является частью так называемой "психологической войны", целью которой является ослабление поддержки Украины внутри Германии и создание атмосферы страха среди предприятий оборонного сектора.

Крамер подчеркивает, что наиболее уязвимыми к "гибридным угрозам" со стороны России являются компании, непосредственно участвующие в производстве и поставке вооружений для Украины. Кроме них, риски распространяются также на технологические фирмы и логистические подрядчики, которые обеспечивают цепи поставки.  

По его словам, потенциальные угрозы включают кибератаки, промышленный шпионаж и возможные диверсионные действия. Особое внимание он обращает на вопросы личной безопасности руководителей оборонных предприятий.  

В качестве примера Крамер привел ситуацию вокруг концерна Rheinmetall, когда, по его словам, в 2024 году было сорвано возможное покушение на генерального директора компании Армина Паппергера. Это, по мнению чиновника, демонстрирует, что угрозы не только теоретическими.

В то же время он подчеркнул, что прямой военный удар по предприятиям в Германии маловероятен, поскольку это означало бы существенную эскалацию конфликта.

В то же время, Министерство обороны РФ заявляло о "непредсказуемых последствиях" для европейских стран, которые производят беспилотники для Украины. В российском ведомстве также обнародовали перечень якобы адресов предприятий в ряде государств Европы, включая Германию, Великобританию, Нидерланды, Польшу, Чехию, страны Балтии, а также Турцию и Израиль, намекая на возможные "ответные меры".

Как уже писали "Комментарии", эксперты оценивают, что вероятность прямого втягивания Беларуси в войну против Украины остается низкой. Несмотря на политическое давление со стороны Москвы, Александр Лукашенко, по их словам, воздерживается от такого шага из-за сочетания прагматических расчетов и опасений за стабильность собственных властей.



