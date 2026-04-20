Снабжение немецкого оружия в Украину под большим вопросом: раскрыто коварный замысел Кремля

Обнародование Россией адресов немецких оборонных предприятий, вовлеченных в поставки вооружения Украине, рассматривается как попытка давления и запугивания руководства этих компаний. Речь идет об элементе более широкой информационно-психологической кампании, направленной на влияние как на бизнес, так и на общественное мнение в ФРГ. Об этом сообщает DW со ссылкой на руководителя ведомства по охране конституции в Тюрингии Штефана Крамера.

По его оценке, публикация таких данных является частью так называемой "психологической войны", целью которой является ослабление поддержки Украины внутри Германии и создание атмосферы страха среди предприятий оборонного сектора.

Крамер подчеркивает, что наиболее уязвимыми к "гибридным угрозам" со стороны России являются компании, непосредственно участвующие в производстве и поставке вооружений для Украины. Кроме них, риски распространяются также на технологические фирмы и логистические подрядчики, которые обеспечивают цепи поставки.

По его словам, потенциальные угрозы включают кибератаки, промышленный шпионаж и возможные диверсионные действия. Особое внимание он обращает на вопросы личной безопасности руководителей оборонных предприятий.

В качестве примера Крамер привел ситуацию вокруг концерна Rheinmetall, когда, по его словам, в 2024 году было сорвано возможное покушение на генерального директора компании Армина Паппергера. Это, по мнению чиновника, демонстрирует, что угрозы не только теоретическими.

В то же время он подчеркнул, что прямой военный удар по предприятиям в Германии маловероятен, поскольку это означало бы существенную эскалацию конфликта.

В то же время, Министерство обороны РФ заявляло о "непредсказуемых последствиях" для европейских стран, которые производят беспилотники для Украины. В российском ведомстве также обнародовали перечень якобы адресов предприятий в ряде государств Европы, включая Германию, Великобританию, Нидерланды, Польшу, Чехию, страны Балтии, а также Турцию и Израиль, намекая на возможные "ответные меры".

