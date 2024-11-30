Было бы правильно, чтобы война России против Украины была темой избирательной кампании в Германии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью dpa сделал посол Украины Алексей Макеев. В то же время он предостерег от проведения красных линий для поддержки Киева.

Германия. Фото: из открытых источников

Макеев ожидает от демократических партии Германии более активных действий в вопросе поддержки Украины.

"Сегодня, как никогда, нужны действия. И именно этого я ожидаю от демократических партий в этой избирательной кампании", – сказал посол.

"Я считаю, что неправильно рисовать красные линии вокруг себя, а не перед врагом и агрессором", – заявил Алексей Макеев.

Читайте также на портале "Комментарии" — энергоснабжение Украины находится под увеличивающейся угрозой из-за целенаправленных атак со стороны России. Восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры становится все сложнее, что влияет на население, производство и оборонную промышленность. Такое заявление сделал главный военный координатор немецкой помощи Украине Кристиан Фройдинг, сообщает ZDF.

Чиновник акцентировал внимание на необходимости дальнейших поставок запчастей, генераторов и материальной помощи для поддержки украинских военных. Несмотря на усталость, украинское общество и армия сохраняют непоколебимую волю к победе.

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