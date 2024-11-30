logo

BTC/USD

96420.45

ETH/USD

3661.61

LTC/USD

102.28

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Снова вопрос красных линий: посол в Германии обратился к немецким политикам
commentss НОВОСТИ Все новости

Снова вопрос красных линий: посол в Германии обратился к немецким политикам

Посол в Германии Алексей Макеев призвал не рисовать красных линий в вопросе поддержки Украины

сегодня, 12:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Было бы правильно, чтобы война России против Украины была темой избирательной кампании в Германии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью dpa сделал посол Украины Алексей Макеев. В то же время он предостерег от проведения красных линий для поддержки Киева.

Снова вопрос красных линий: посол в Германии обратился к немецким политикам

Германия. Фото: из открытых источников

Макеев ожидает от демократических партии Германии более активных действий в вопросе поддержки Украины.

"Сегодня, как никогда, нужны действия. И именно этого я ожидаю от демократических партий в этой избирательной кампании", – сказал посол.

"Я считаю, что неправильно рисовать красные линии вокруг себя, а не перед врагом и агрессором", – заявил Алексей Макеев.

Читайте также на портале "Комментарии" — энергоснабжение Украины находится под увеличивающейся угрозой из-за целенаправленных атак со стороны России. Восстановление разрушенной энергетической инфраструктуры становится все сложнее, что влияет на население, производство и оборонную промышленность. Такое заявление сделал главный военный координатор немецкой помощи Украине Кристиан Фройдинг, сообщает ZDF.                                       

Чиновник акцентировал внимание на необходимости дальнейших поставок запчастей, генераторов и материальной помощи для поддержки украинских военных. Несмотря на усталость, украинское общество и армия сохраняют непоколебимую волю к победе.     

Также издание "Комментарии" сообщало – ПВО станет еще мощнее: какую важную помощь от Германии получим к Рождеству.

Ранее "Комментарии" писали – новый поворот в войне: Германия дала важное обещание Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости