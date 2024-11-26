ПВО станет еще мощнее: какую важную помощь от Германии получим к Рождеству

Руководитель специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг в разговоре с журналистами в Киеве сообщил, что Украина до конца 2024 года получит от Германии две системы противовоздушной обороны IRIS-T малой и средней дальности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "ЕП".

Германия. Фото: из открытых источников

Фройдинг отметил, что в последние дни Германия передала Украине артиллерийские гаубицы, танки, боевые машины пехоты Marder, а также начали программу ударных беспилотников.

"Следующие системы IRIS-T SLM (средней дальности) и SLS (малой дальности) должны прибыть в Украину в течение следующих дней и недель, до Рождества. Но наша поддержка будет продолжаться и после Рождества, и после 1 января, и после 21 января, и после 23 февраля – предложенной в Германии даты федеральных выборов", – рассказал Кристиан Фройдинг.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Берлин продолжает откладывать поставки бронеавтомобилей MRAP в Украину. В настоящее время передано только 6% от обещанного количества. Об этом пишет немецкий таблоид "BILD".

Также издание "Комментарии" сообщало – Бундесвер приступил к активной подготовке рот военных на случай боевых столкновений с Россией. Власти ФРГ недавно приняли секретный "План операции Германии", описывающий, как страна будет действовать в случае войны. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее "Комментарии" писали – министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что европейские партнеры усилят военную поддержку Украины. Данное заявление прозвучало после его встречи с коллегами из Франции, Великобритании, Италии и Польши в Берлине. Министры обсудили усиление безопасности в Европе после возвращения новоизбранного президента США Дональда Трампа в Белый дом.



