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Сотни неизвестных дронов над Германией: Бундесвер сообщил о новой угрозе

В немецком военном командовании заявили, что страна регулярно сталкивается с полетами беспилотников, а вместе с ними - с кибератаками, шпионажем и саботажем

12 августа 2026, 14:36
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Кравцев Сергей

В Германии за последние годы зарегистрировали несколько сотен случаев предполагаемых пролетов неизвестных беспилотников в зоне ответственности Бундесвера. Об этом сообщил представитель Оперативного командования немецких вооруженных сил изданию RND.

Сотни неизвестных дронов над Германией: Бундесвер сообщил о новой угрозе

Дрон. Фото: из открытых источников

По его словам, чаще всего речь идет об отдельных дронах, однако в некоторых случаях военные фиксировали и целые группы беспилотников. При этом подробности конкретных инцидентов представитель Бундесвера не раскрыл.

Немецкие военные рассматривают подобные случаи как часть более широкой картины гибридных угроз, с которыми стране приходится сталкиваться практически ежедневно. В их числе называют не только разведывательные полеты беспилотников, но и дезинформационные кампании, распространение фейковых сообщений, кибератаки, шпионаж и саботаж.

Особое внимание к беспилотникам в Германии усилилось после начала полномасштабной войны России против Украины. Современные конфликты продемонстрировали, насколько широко дроны могут использоваться для разведки, наблюдения и потенциального нанесения ударов.

В то же время немецкая сторона не утверждает, что каждый зафиксированный беспилотник связан с российской деятельностью. Представитель Бундесвера лишь сообщил о масштабе проблемы и отметил, что неопознанные полеты стали одним из элементов среды безопасности, в которой сегодня приходится работать Германии.

Сведения о сотнях случаев появились на фоне обсуждения в стране необходимости усилить возможности спецслужб и армии для противодействия гибридным угрозам. Ранее немецкие политики призывали предоставить разведывательным структурам дополнительные технические и правовые инструменты для предотвращения потенциальных атак.

Таким образом, беспилотники становятся для Германии не эпизодической проблемой, а частью более широкого комплекса угроз. Берлину теперь приходится решать, как обнаруживать такие объекты, устанавливать их происхождение и реагировать на них, не создавая при этом новых рисков для гражданской безопасности.

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