Создание нового правительства в Германии: к чему готовиться Украине

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Елизавета Черных
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз-90"/"Зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) договорились перейти от так называемых зондирующих переговоров к коалиционным на пути к созданию нового правительства ФРГ.
Флаг Германии - фото из открытых источников
Ситуацию, складывающуюся в Германии, в том числе в украинском ракурсе, проанализировал для портала "Комментарии" магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля.
По его словам, социал-демократы выступают за углубление диалога с РФ, хотят пригласить российское руководство на саммит ЕС, пообщаться на высшему уровне. А те же "зеленые" выступают против этого. Кроме того, у "зеленых" была достаточно жесткая позиция в отношении "Северного потока-2", тогда как у социал-демократов – с точностью наоборот.
При этом у Владимира Воли есть предположение, что вопрос России, СП-2, украинской проблематики, да и вообще внешней политики, могли вынести "за скобки", сосредоточившись на внутренних социально-экономических проблемах. Или же социал-демократы отказались от смягчения позиций в отношениях с РФ, но взамен добились от "зеленых" отказа от жесткой позиции по СП-2 и ряду прочих инициатив, в том числе антироссийского характера.
По его мнению, если будет реально сформирована "светофорная коалиция" (СДПГ+Зеленые+СвДП), это будет для украинского политикума поучительная история.
Напомним, что на парламентских выборах, прошедших 26 сентября, победила СДПГ, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"Зеленые" – 14,8%, правопопулистская “Альтернатива для Германии” – 10,3%. Также в Бундестаг, благодаря трем прямым мандатам, прошла Левая партия с 4,9% голосов.
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