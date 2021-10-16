Создание нового правительства в Германии: к чему готовиться Украине

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз-90"/"Зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) договорились перейти от так называемых зондирующих переговоров к коалиционным на пути к созданию нового правительства ФРГ.

Флаг Германии - фото из открытых источников

Ситуацию, складывающуюся в Германии, в том числе в украинском ракурсе, проанализировал для портала "Комментарии" магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля.

"Пока можно говорить лишь о том, что завершились предварительные консультации – и начинается основной раунд коалиционных переговоров, где будут выписывать конкретные формулировки. То, что, как пишут, "устранены разногласия по основным вопросам" во время предварительных, зондирующих консультаций, оставляет массу недомолвок. В том числе касательно взаимоотношений Германии с РФ, по украинской проблематике. Ведь в потенциальной коалиции находятся политические силы, имеющие существенные различия по данным вопросам", – поясняет Владимир Воля.

По его словам, социал-демократы выступают за углубление диалога с РФ, хотят пригласить российское руководство на саммит ЕС, пообщаться на высшему уровне. А те же "зеленые" выступают против этого. Кроме того, у "зеленых" была достаточно жесткая позиция в отношении "Северного потока-2", тогда как у социал-демократов – с точностью наоборот.

"Ну, а свободные демократы имеют с социал-демократами еще больше разногласий, чем "Союз-90"/"Зеленые". Что значит – "устранили разногласия"? Думаю, понять сможем лишь после основного раунда переговоров", – говорит эксперт.

При этом у Владимира Воли есть предположение, что вопрос России, СП-2, украинской проблематики, да и вообще внешней политики, могли вынести "за скобки", сосредоточившись на внутренних социально-экономических проблемах. Или же социал-демократы отказались от смягчения позиций в отношениях с РФ, но взамен добились от "зеленых" отказа от жесткой позиции по СП-2 и ряду прочих инициатив, в том числе антироссийского характера.

"С моей точки зрения, "зеленые" пошли в коалицию, которая выглядит менее естественно, чем если бы это была коалиция ХДС/ХСС + "Союз-90"/"Зеленые" + СвДП. По крайне мере, с точки зрения внешнеполитических заявлений, озвучиваемых главными политическими силами Германии", – отмечает эксперт.

По его мнению, если будет реально сформирована "светофорная коалиция" (СДПГ+Зеленые+СвДП), это будет для украинского политикума поучительная история.

"Весной некоторые консультанты, советники, нашептали Офису президента, что "зеленые" в Германии победят. Но они не только не победили, но и пошли на союз с самой лояльно настроенной по отношению к РФ немецкой партией из тех, что прошли в парламент, – отмечает Владимир Воля. – Впрочем, важно дождаться завершения официальных переговоров, чтобы понять, что конкретно сказано по тем или иным интересующим Украину пунктам. Ну и, кроме того, еще не факт, что переговоры завершаться успешно. Может так статься, что потенциальная коалиция не состоится. Если же она всё же обретет жизнь, главная интрига – кто, где, кому и в чём уступил, что на что обменяли".

Напомним, что на парламентских выборах, прошедших 26 сентября, победила СДПГ, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"Зеленые" – 14,8%, правопопулистская “Альтернатива для Германии” – 10,3%. Также в Бундестаг, благодаря трем прямым мандатам, прошла Левая партия с 4,9% голосов.





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