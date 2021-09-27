Результаты выборов в Германии: чего ждать Украине

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Елизавета Черных
В Германии в воскресенье, 26 сентября, состоялись парламентские выборы. Уже известно, что в Бундестаг проходят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – 25,7% голосов; блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – 24,1%; "Союз-90/Зеленые" – 14,8%; Свободная демократическая партия (СвДП) – 11,5 %; "Альтернатива для Германии" – 10,3%; Левая партия – 4,9% (она попадает в немецкий парламент благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах).
Выборы в Германии - фото из открытых источников
Эксперты для издания "Комментарии" оценили результаты выборов в ФРГ, а также рассказали, что они могут значить для Украины.
Народный депутат Украины VIII созыва, бывший глава Комитета избирателей Украины, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов называет результаты выборов в Германии предсказуемыми.
В то же время, подчеркивает эксперт, у Лашета остаются шансы стать канцлером, если социал-демократы во главе с Олафом Шольцем не создадут коалицию вокруг себя.
По его мнению, политика в отношении Украины не сильно будет отличаться при различных вариантах правящей коалиции в Германии.
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук акцентирует: хоть выборы в Германии завершились победой социал-демократов, это пока не означает, что формат нового правительства определен. Ведь теперь нужно будет сформировать коалицию.
По его словам, если "зеленые" войдут в правительство как "второй партнер" (а так, скорее всего и будет), то они смогут рассчитывать на место министра иностранных дел для своего лидера Анналены Бербок. А это может быть неплохим заделом для нового этапа украинско-немецких отношений.
"Не самый лучший вариант для Украины – правительство во главе с социал-демократами, которые ранее выражали скепсис по отношению к антироссийским санкциям, – считает политолог. – Но даже в правительстве социал-демократов те будут вынуждены прислушиваться к позиции "вторых партнеров", которыми, скорее всего, будут те же "зеленые". Потому результаты выборов в Германии позволяют надеяться, что глобально вектор украинско-немецких отношений не изменится, но могут появиться некоторые возможности для их углубления".
Ранее издание "Комментарии" писало, что в Германии захотели национализировать жилищный фонд.
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