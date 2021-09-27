Результаты выборов в Германии: чего ждать Украине

В Германии в воскресенье, 26 сентября, состоялись парламентские выборы. Уже известно, что в Бундестаг проходят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – 25,7% голосов; блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – 24,1%; "Союз-90/Зеленые" – 14,8%; Свободная демократическая партия (СвДП) – 11,5 %; "Альтернатива для Германии" – 10,3%; Левая партия – 4,9% (она попадает в немецкий парламент благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах).

Выборы в Германии - фото из открытых источников

Эксперты для издания "Комментарии" оценили результаты выборов в ФРГ, а также рассказали, что они могут значить для Украины.

Немецкие дипломаты и далее будут склонять Украину к "формуле Штайнмайера" и выполнению Минских соглашений

Народный депутат Украины VIII созыва, бывший глава Комитета избирателей Украины, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов называет результаты выборов в Германии предсказуемыми.

"Ковид, карантинные ограничения, экономический спад повлияли на рейтинги правящих партий во всем мире, и Германия не исключение. На это наложился уход Ангелы Меркель (впервые с 2005 года не возглавила ХДС и не претендовала на должность федерального канцлера – прим. ред.), которая имела высокую личную популярность среди немецких избирателей, – отмечает Игорь Попов. – А возглавивший ХДС/ХСС Армин Лашет не смог привлечь к себе всех сторонников Меркель, да еще и попал в скандал во время визита на место наводнения. Он рассказывал какие-то веселые истории на заднем фоне выступления президента Штайнмайера, и его мимика попала в прессу и стала объектом критики в обществе".

В то же время, подчеркивает эксперт, у Лашета остаются шансы стать канцлером, если социал-демократы во главе с Олафом Шольцем не создадут коалицию вокруг себя.

"В любом случае, до формирования новой коалиции правительством будет руководить Меркель", – поясняет Игорь Попов.

По его мнению, политика в отношении Украины не сильно будет отличаться при различных вариантах правящей коалиции в Германии.

"В последние семь лет главным приоритетом немецкой внешней политики в отношении нашей страны было поддержание относительного перемирия. Рациональной задачей для них было обеспечить бесперебойные поставки российского газа и выиграть время для достройки нового газопровода, – отмечает Игорь Попов. – Если в новую коалицию попадут "зеленые", то они могут создать некие временные трудности с запуском "Северного потока-2", но не более того. Наиболее скептичны по отношению к Украине крайне правые и левые партии – "Альтернатива для Германии" и "Левые". Но они вряд ли попадут в любую коалицию. А так, при любом раскладе, у нас негативный прогноз на немецкую поддержку по линии получения ПДЧ в НАТО, снятия торговых ограничений или поставок серьезных вооружений. Немецкие дипломаты и далее будут склонять Украину к "формуле Штайнмайера" и выполнению Минских соглашений".

Результаты выборов в Германии позволяют надеяться, что глобально вектор украинско-немецких отношений не изменится

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук акцентирует: хоть выборы в Германии завершились победой социал-демократов, это пока не означает, что формат нового правительства определен. Ведь теперь нужно будет сформировать коалицию.

"При этом, даже ХДС/ХСС имеет все шансы остаться при власти, сформировав "союз" с "зелеными" и "свободными демократами". Участие последних двух политических сил в правительстве выгодно для Украины, ибо они перед выборами отличались проукраинскими заявлениями. В частности, "зеленые" выступали против "Северного потока-2", за предоставление Украины вооружения и определение перспективы вступления в ЕС для нашей страны", – отмечает Петр Олещук.

По его словам, если "зеленые" войдут в правительство как "второй партнер" (а так, скорее всего и будет), то они смогут рассчитывать на место министра иностранных дел для своего лидера Анналены Бербок. А это может быть неплохим заделом для нового этапа украинско-немецких отношений.

"Не самый лучший вариант для Украины – правительство во главе с социал-демократами, которые ранее выражали скепсис по отношению к антироссийским санкциям, – считает политолог. – Но даже в правительстве социал-демократов те будут вынуждены прислушиваться к позиции "вторых партнеров", которыми, скорее всего, будут те же "зеленые". Потому результаты выборов в Германии позволяют надеяться, что глобально вектор украинско-немецких отношений не изменится, но могут появиться некоторые возможности для их углубления".

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Германии захотели национализировать жилищный фонд.





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