Стало известно, что мешает Германии заняться расследованием отравления Навального

Германия не сможет начать уголовное производство по факту отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Так, немецкое правительство попыталось получить доказательства отравления российского политика, но эксперты говорят, что Германия не может стать "мировым полицейским".

Дело в том, что данное происшествие не является военным преступлением. А потому немецкие правоохранители не смогут применить так называемую универсальную юрисдикцию в соответствии с Международным уголовным кодексом. Важную роль играет то, что преступление произошло в России. К примеру, в этом главное отличие дела от ЧП со Скрипалями, произошедшее на территории Великобритании.

Сообщается, что расследование можно было бы начать в случае гибели потерпевшего непосредственно на территории Германии.

Добавим, что пока что МИД Германии отказал в просьбе РФ выдать образцы крови пострадавшего и информацию об опросе его немецкими врачами.

Напомним, Навальный опубликовал первый пост после отравления. Стали известны подробности о состоянии его здоровья.

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