Преступный бизнес: создатель яда "Новичок" обратился к Алексею Навальному

Российский химик-испытатель Вил Мирзаянов обратился к российскому политику и борцу с коррупцией Алексею Навальному, который проходит сложный этап реабилитации после отравления опасным ядом "Новичок", используемый в военных целях. Об этом сообщает издание Лента.ru, ссылаясь на один из эфиров телеканала "Дождь".

По словам Мирзаянова, он принимал участие в разработке вещества, и считает себя виноватым в том, что российский блоггер столкнулся с ужасным инцидентом, который мог закончиться для него летально.

" Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества. То, что он был отравлен именно этим ядом, сомнений нет. Я уже сталкивался с отравленными "Новичком", все симптомы точно такие же, как у Алексея", - отметил химик.

Также Мирзаянов добавил, что российскому диссиденту понадобится не меньше года, чтобы полностью восстановиться от полученной травмы организма.

" Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но, в конечном счете, он должен быть здоров", - заключил ученый.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексею Навальному резко стало критически плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву в пассажирском лайнере. Благодаря ходатайству его семьи и соратников, политик был траспортирован на лечение в немецкую клинику "Шарите", где врачи и определили, что Навальный был отравлен смертельным ядом, а вовсе не пострадал от пищевого отравления несвежим завтраком, как выдвигали версии многие скептики.





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