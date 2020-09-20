Преступный бизнес: создатель яда "Новичок" обратился к Алексею Навальному

Язык
BTC/USD
10866.62
ETH/USD
373.99
LTC/USD
47.01
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.39
Екатерина Белоброва
Российский химик-испытатель Вил Мирзаянов обратился к российскому политику и борцу с коррупцией Алексею Навальному, который проходит сложный этап реабилитации после отравления опасным ядом "Новичок", используемый в военных целях. Об этом сообщает издание Лента.ru, ссылаясь на один из эфиров телеканала "Дождь".
По словам Мирзаянова, он принимал участие в разработке вещества, и считает себя виноватым в том, что российский блоггер столкнулся с ужасным инцидентом, который мог закончиться для него летально.
Также Мирзаянов добавил, что российскому диссиденту понадобится не меньше года, чтобы полностью восстановиться от полученной травмы организма.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексею Навальному резко стало критически плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву в пассажирском лайнере. Благодаря ходатайству его семьи и соратников, политик был траспортирован на лечение в немецкую клинику "Шарите", где врачи и определили, что Навальный был отравлен смертельным ядом, а вовсе не пострадал от пищевого отравления несвежим завтраком, как выдвигали версии многие скептики.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости