Издание напомнило, что Олаф Шольц категорически отказал Украине в поставках ракет Taurus. Это решение свидетельствует о политической чувствительности канцлера и всеобщем страхе Германии перед эскалацией конфликта с Россией. Вероятно, предполагает Bloomberg, такое поведение может лишь усугублять действия Путина и ставить под угрозу безопасность Европы.

Олаф Шольц

При этом издание утверждает, что ракеты Taurus значительно повысят обороноспособность Украины, позволяя поражать российские линии поставок и обеспечивая лучшую защиту от нападений на города и важную инфраструктуру. Аналогичные ракеты большой дальности, такие как Storm Shadow от Великобритании и Scalp от Франции уже успешно доказали свою эффективность, помогая нейтрализовать значительную часть российского Черноморского флота. Однако ограниченное количество и высокая стоимость таких ракет заставили Украину использовать их рационально. Предлагаемое использование ракеты Taurus расширит ее возможности и обеспечит большую устойчивость к обнаружению и поражению системами ПВО.

Впрочем, как подчеркивает издание, похоже, сейчас Шольц больше заинтересован в повышении рейтингов своей партии, поддерживая пацифистские настроения среди немецкой общественности.

Издание подчеркивает, что Германия помогает Украине оружием, однако поставки военного оборудования проходят медленно и в ограниченных масштабах. Среди стран-членов НАТО она занимает лишь 11-е место по объему военных взносов по отношению к валовому внутреннему продукту и 16-е место по финансовым обязательствам по отношению к ВВП.

"Поскольку Конгресс США блокирует предоставление дополнительной военной помощи Украине, важно, чтобы Германия взяла на себя более активную роль. Берлин должен сотрудничать с другими европейскими странами, чтобы обеспечить поставку большего объема оружия на линию фронта"

, – отмечается в материале.

Журналисты отмечают, что стремящиеся к миру для Украины и Европы должны быть готовы показать Путину, что он не сможет победить. Издание подчеркивает, что неспособность противостоять российской агрессии стала бы ошибкой, о которой Германия и Европа в целом будут сильно сожалеть.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Шольц неоднократно отказывал Украине в предоставлении ракет "Таурус".



