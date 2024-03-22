Стало известно, сколько немцев поддерживают предоставление военной помощи Украине

По результатам опроса ZDF-Politbarometer большинство немцев, а именно 59% придерживаются мнения, что европейские страны и дальше должны предоставить Украине военную помощь, при этом они считают, что Киеву необходимо предоставить больше оружия и боеприпасов. Вместе с тем 35% респондентов высказали противоположное мнение.

Германия и Украина

Кроме того, социологи спросили немцев, должна ли Украина продолжать борьбу или идти на мирные переговоры, даже если может потерять свои территории. Так, 40% респондентов заявили, что если есть возможность завершить войну, то Украина должна отдать России оккупированные территории. Вместе с тем 48% немцев считают, что Украина должна продолжать борьбу и освободить свои территории.

Также стало известно, что абсолютное большинство граждан Германии обеспокоены тем, что победу в выборах в США может одержать Дональд Трамп. В частности, 70% респондентов заявили, что они опасаются того, что в случае победы Трампа Соединенные Штаты больше не будут гарантировать безопасность Европе. При этом только 24% не верят, что Трамп решит оставить союзников в Европейском Союзе на произвол судьбы.

При этом, согласно данным опроса, 63% считают очень важным и еще 30% – важным (не очень/совершенно неважным: 5%), чтобы Германия могла защитить себя вместе со своими европейскими союзниками без помощи Соединенных Штатов. Впрочем, 56% респондентов сомневаются, что этого можно добиться в ближайшие годы, однако 35% немцев верят в такую возможность.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что российский диктатор Владимир Путин просчитался и европейские страны и в дальнейшем будут оказывать помощь Украине.