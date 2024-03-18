Старый друг российского диктатора рассыпался в похвалах канцлеру Шольцу

Герхард Шредер похвалил позицию Олафа Шольца по поводу непредоставления Украине дальнобойных ракет "Таурус". По его словам, Шольц делает именно то, что он бы от его ожидал как от главы правительства Германии.

Герхард Шредер

При этом Шредер отметил, что хотел бы, чтобы Шольц был так называемым "канцлером мира".

Вместе с тем на такие комментарии и положительные отзывы обратили внимание оппозиционные депутаты. По их мнению, после похвал Шредера Шольц должен задуматься. В частности, об этом заявил лидер сестринской в ХДС партии, Христианско-социальный союз, Маркус Зёдер. По его мнению, именно похвалы Шредера должны указать Шольцу, что он находится на ложном пути. Зёдер заявил, что лично он, если бы был канцлером, подумал, что сделать, чтобы "противостоять этой похвале".

При этом член исполнительного комитета ХДС Йенс Шпан подчеркнул, что у тех, кто имеет таких друзей, как Шредер, не нуждается даже в политических врагах.

А вот заместитель пресс-секретаря правительства Кристиан Гоффманн подчеркнула, что позиция Шольца в вопросе поддержки Украины четкая и заявления Шредера никоим образом не повлияют на канцлера.

Напомним, Шредер является давним другом российского диктатора Владимира Путина. Сейчас он продолжает работать на российские компании, ранее занимавшиеся строительством газопровода "Северный поток". Хотя Шредер ранее назвал нападение России на Украину ошибкой, он все еще поддерживает дружеские отношения с Путиным. Именно из-за нежелания отказаться от такой токсичной дружбы он был исключен из состава руководства партии СДПГ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, вероятно, канцлер Олаф Шольц мог получить угрозы из России, поэтому принял решение не делать резких шагов, чтобы не стать участником войны.