Стать полноправными гражданами Германии украинцам станет сложнее: какое решение отменил Берлин

Нижняя палата федерального парламента Германии, Бундестаг, отменила механизм ускоренной натурализации иностранцев. Отныне минимальный срок проживания в стране для получения немецкого паспорта при особых интеграционных достижениях увеличен с трех до пяти лет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Zeit".

Закон о получении немецкого гражданства. Фото: из открытых источников

На голосовании 450 депутатов Бундестага отменили так называемую "турбо-натурализацию" – механизм, который позволял иностранцам в отдельных случаях претендовать на гражданство Германии после трех лет проживания.

Вместо трех лет "одаренные мигранты" теперь должны прожить в Германии не менее пяти лет, прежде чем они смогут получить немецкий паспорт.

Нынешнее коалиционное правительство в составе консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии договорилось об отмене "турбо-натурализации", одобренной Бундестагом чуть более года назад.

"Немецкий паспорт должен быть доступным как признание успешной интеграции, а не как стимул для нелегальной миграции", – сказал министр внутренних дел Германии Александр Добриндт во время заключительных дебатов в Бундестаге.

В то же время, как сообщало в июне агентство DPA, "турбо-натурализацию" применили лишь в нескольких сотнях случаев по всей Германии.

