Стать полноправными гражданами Германии украинцам станет сложнее: какое решение отменил Берлин

Кравцев Сергей
Нижняя палата федерального парламента Германии, Бундестаг, отменила механизм ускоренной натурализации иностранцев. Отныне минимальный срок проживания в стране для получения немецкого паспорта при особых интеграционных достижениях увеличен с трех до пяти лет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Zeit".
Закон о получении немецкого гражданства. Фото: из открытых источников
На голосовании 450 депутатов Бундестага отменили так называемую "турбо-натурализацию" – механизм, который позволял иностранцам в отдельных случаях претендовать на гражданство Германии после трех лет проживания.
Вместо трех лет "одаренные мигранты" теперь должны прожить в Германии не менее пяти лет, прежде чем они смогут получить немецкий паспорт.
Нынешнее коалиционное правительство в составе консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии договорилось об отмене "турбо-натурализации", одобренной Бундестагом чуть более года назад.
В то же время, как сообщало в июне агентство DPA, "турбо-натурализацию" применили лишь в нескольких сотнях случаев по всей Германии.
