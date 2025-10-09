Стати повноправними громадянами Німеччини українцям стане складніше: яке рішення скасував Берлін

Нижня палата федерального парламенту Німеччини Бундестаг скасувала механізм прискореної натуралізації іноземців. Відтепер мінімальний термін проживання в країні для отримання німецького паспорта за особливих інтеграційних досягнень збільшено з трьох до п'яти років. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Zeit".

Закон про набуття німецького громадянства. Фото: з відкритих джерел

На голосуванні 450 депутатів Бундестагу скасували так звану "турбонатуралізацію" – механізм, який дозволяв іноземцям в окремих випадках претендувати на громадянство Німеччини після трьох років проживання.

Замість трьох років "обдаровані мігранти" тепер мають прожити в Німеччині не менше ніж п'ять років, перш ніж вони зможуть отримати німецький паспорт.

Нинішній коаліційний уряд у складі консервативного блоку ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії домовився про відміну "турбонатуралізації", схваленої Бундестагом трохи більше року тому.

"Німецький паспорт має бути доступним як визнання успішної інтеграції, а не як стимул для нелегальної міграції", – сказав міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт під час заключних дебатів у Бундестазі.

У той же час, як повідомляло в червні агентство DPA, "турбо-натуралізацію" застосували лише у кількох сотнях випадків у всій Німеччині.

