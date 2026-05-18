Тайная сеть для армии Путина: Германия раскрыла масштабную схему поставок технологий в обход санкций

Немецкие правоохранители раскрыли одну из крупнейших схем обхода западных санкций, через которую Россия получала критически важные технологии для своей военной промышленности. Как сообщает Politico, в центре расследования оказалась немецкая торговая компания Global Trade из города Любек.

Следствие установило, что после начала полномасштабной войны против Украины фирму возглавил 39-летний бизнесмен "Никита С.", однако фактически компанией управляла российская подсанкционная структура "Коловрат", связанная с оборонно-промышленным комплексом РФ.

Российские кураторы имели доступ к внутренней переписке и почте немецкой компании, оформляя заказы на товары двойного назначения по всей Европе под вымышленными именами. Чтобы скрыть конечного получателя, поставки направлялись через третьи страны – чаще всего через Турцию. По данным следствия, путь груза от Европы до России занимал всего несколько дней.

Среди закупаемой продукции были микроконтроллеры, датчики, электронные компоненты, подшипники, осциллографы и сложное измерительное оборудование. Следователи выяснили, что часть этих товаров поступала напрямую на российские военные предприятия, включая институты, связанные с программой создания ядерного оружия.

В материалах дела содержится внутренняя переписка участников схемы. В одном из сообщений фигурирует инструкция: "Сделайте так, чтобы все выглядело чисто. Никаких упоминаний о России". В другом – указание удалить документы из коробок перед отправкой товара.

Немецкая разведка смогла внедриться во внутреннюю сеть "Коловрата" и отследить поставки изнутри. В результате правоохранители арестовали "Никиту С." и нескольких его сообщников.

По версии следствия, через сеть прошло около 16 тысяч отправлений на сумму свыше 30 миллионов евро. Фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы за нарушение экспортного контроля и помощь в обходе санкций.

Следователи считают, что разоблаченная схема – лишь часть масштабной системы, через которую Россия продолжает получать западные технологии для военных и стратегических программ, несмотря на международные ограничения.

