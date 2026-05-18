Таємна мережа для армії Путіна: Німеччина розкрила масштабну схему постачання технологій в обхід санкцій

Німецькі правоохоронці розкрили одну із найбільших схем обходу західних санкцій, через яку Росія отримувала критично важливі технології для своєї військової промисловості. Як повідомляє Politico, у центрі розслідування опинилася німецька торгова компанія Global Trade із міста Любек.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Слідство встановило, що після початку повномасштабної війни проти України фірму очолив 39-річний бізнесмен "Микита С.", проте фактично компанією управляла російська підсанкційна структура "Коловрат", пов'язана з оборонно-промисловим комплексом РФ.

Російські куратори мали доступ до внутрішнього листування та пошти німецької компанії, оформляючи замовлення на товари подвійного призначення по всій Європі під вигаданими іменами. Щоб приховати кінцевого одержувача, постачання надсилалося через треті країни – найчастіше через Туреччину. За даними слідства, шлях вантажу від Європи до Росії займав лише кілька днів.

Серед закуповуваної продукції були мікроконтролери, датчики, електронні компоненти, підшипники, осцилографи та складне вимірювальне обладнання. Слідчі з'ясували, що частина цих товарів безпосередньо надходила на російські військові підприємства, включаючи інститути, пов'язані з програмою створення ядерної зброї.

У матеріалах справи міститься внутрішнє листування учасників схеми. В одному з повідомлень фігурує інструкція: "Зробіть так, щоби все виглядало чисто. Жодних згадок про Росію". В іншому – вказівка видалити документи із коробок перед відправкою товару.

Німецька розвідка змогла впровадитись у внутрішню мережу "Коловрата" та відстежити постачання зсередини. В результаті правоохоронці заарештували "Мікіту С." та кількох його спільників.

За версією слідства через мережу пройшло близько 16 тисяч відправлень на суму понад 30 мільйонів євро. Фігурантам справи загрожує до десяти років позбавлення волі за порушення експортного контролю та допомога в обході санкцій.

Слідчі вважають, що викрита схема – лише частина масштабної системи, через яку Росія продовжує отримувати західні технології для військових та стратегічних програм, незважаючи на міжнародні обмеження.

