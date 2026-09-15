Таємний підрозділ Німеччини за два тижні озброює Україну

У Міністерстві оборони Німеччини діє невеликий засекречений підрозділ, який став одним із ключових механізмів військової допомоги Україні. Sonderstab Ukraine може домовлятися про постачання озброєння всього за два тижні, тоді як традиційні німецькі процедури закупівель здатні тривати значно довше. Про це пише Financial Times.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Команда працює у крилі Міноборони Німеччини з найвищим рівнем безпеки. Деякі співрозмовники видання називають її "партизанським загоном". Нині у Sonderstab Ukraine працює менш як 20 людей. Очолює підрозділ бригадний генерал Йоахім Кашке, колишній пілот винищувача Tornado.

Сам Кашке пояснює ефективність команди коротким ланцюжком ухвалення рішень. За його словами, це дозволяє підрозділу залишатися мобільним і гнучким.

Sonderstab Ukraine виник після початку повномасштабного вторгнення РФ. Спочатку це був ситуаційний центр, який стежив за перебігом бойових дій та інформував німецьке політичне керівництво. У липні 2022 року його офіційно перетворили на спеціальний штаб, який почав безпосередньо шукати способи забезпечення України необхідним озброєнням.

Механізм роботи простий: Україна повідомляє про потребу, а німецька сторона шукає відповідні системи та фінансує їхнє постачання. Водночас команда аналізує, як озброєння працює безпосередньо на полі бою, і враховує цей досвід під час наступних закупівель.

Одним із прикладів стали розвідувальні дрони Quantum Systems. Після їхнього застосування українськими військовими Німеччина почала оплачувати нові поставки безпілотників та закуповувати інше озброєння безпосередньо у виробників.

Серед найбільш відомих результатів роботи спецштабу – фінансування першої системи ППО IRIS-T для України. Згодом ці комплекси стали важливою частиною української протиповітряної оборони.

За час повномасштабної війни Берлін пройшов шлях від передачі Україні техніки із запасів Бундесверу до масштабних закупівель озброєння у власної оборонної промисловості. Саме Sonderstab Ukraine став одним із механізмів, який дозволив зробити цей процес значно швидшим.

Також видання "Коментарі" повідомляло – НАТО вже не приховує, що готується до нової війни: що посилює альянс.



