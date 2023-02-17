Темные прогнозы канцлера Германии по поводу войны в Украине

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Slava Kot
Канцлер Германии Олаф Шольц не ожидает, что война в Украине скоро завершится. Потому немецкий лидер призывает поддерживать Украину на протяжении всего периода российской агрессии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников
Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Олаф Шольц прогнозирует длительную войну в Украине.
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Шольц подчеркнул, что его страна является главным союзником Украины в Европе из-за наибольших поставок военной техники.
В своей речи на Мюнхенской конференции немецкий лидер также осудил действия Путина из-за войны в Европе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство жителей Германии против поставок истребителей в Украину.
Также "Комментарии" писали о выступлении президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, где Владимир Зеленский отметил , что Украина планирует быть членом НАТО и ЕС. Кроме того, в Мюнхене выступил Эммануэль Макрон, заявивший, что сегодня нет времени для диалога с Путиным.
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