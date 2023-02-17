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Темные прогнозы канцлера Германии по поводу войны в Украине

Олаф Шоль заявил, что война в Украине будет продолжаться долго, поэтому немецкий канцлер считает, что следует и дальше помогать Киеву противостоять России.

сегодня, 20:12
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Автор:

Slava Kot

Канцлер Германии Олаф Шольц не ожидает, что война в Украине скоро завершится. Потому немецкий лидер призывает поддерживать Украину на протяжении всего периода российской агрессии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Темные прогнозы канцлера Германии по поводу войны в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Олаф Шольц прогнозирует длительную войну в Украине.


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"Я считаю, что разумнее готовиться к длительной войне. Поэтому важно, чтобы союзники были готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — говорит немецкий лидер.

Шольц подчеркнул, что его страна является главным союзником Украины в Европе из-за наибольших поставок военной техники.

"Германия — крупнейший военный союзник Украины в континентальной Европе", — подчеркнул Шольц, и добавил, что "для меня это пример лидерства, которого люди могут ожидать от Германии".

В своей речи на Мюнхенской конференции немецкий лидер также осудил действия Путина из-за войны в Европе.

"Направление, которое мы выбрали вместе, – неизведанная территория. Впервые в нашей истории ядерное государство ведет империалистическую агрессивную войну здесь, на европейской земле", – подытожил свое выступление Шольц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что большинство жителей Германии против поставок истребителей в Украину.

Также "Комментарии" писали о выступлении президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, где Владимир Зеленский отметил , что Украина планирует быть членом НАТО и ЕС. Кроме того, в Мюнхене выступил Эммануэль Макрон, заявивший, что сегодня нет времени для диалога с Путиным.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/feb/17/russia-ukraine-war-live-world-leaders-meet-in-munich-for-security-conference#top-of-blog
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