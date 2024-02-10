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Теперь все стало еще более очевидно: Шольц рассказал, что он понял после интервью Путина Карлсону

Шольц обвинил Путина во лжи по поводу агрессии против Украины

сегодня, 08:37 comments1306
Автор:
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Кравцев Сергей
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Для Германии стала еще более очевидной приверженность Украине после того, как российский диктатор Владимир Путин отличился скандальными заявлениями в новом интервью. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Российский президент высмеивает то, что на самом деле делает Россия в Украине, и приводит совершенно абсурдное обоснование причин этой войны. Для нас это еще более очевидно: мы по-прежнему на стороне Украины", — отметил Олаф Шольц. 

Немецкий канцлер Шольц назвал интервью российского диктатора провокатору Такеру Карлсону "бессмысленным" разговором.В этой связи Шольц отметил, что Владимир Путин "всегда много лжет об истории этой войны" и действительно стремится урвать как можно больше территории от соседних стран. Поэтому "необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать Украину и дать ей возможность защищаться".

Напомним, американский журналист-трампист Такер Карлсон, как анонсировалось ранее, опубликовал интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. В течение двух часов хозяин Кремля рассказывал вымышленную историю Украины и других стран, оправдал развязанную РФ войну, при этом всячески давал понять, что готов к переговорам. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" сам факт появления этого интервью именно сейчас, а также заложенные в нем смыслы.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Вашингтон обсудил дальнейшую поддержку Украины с президентом США Джо Байденом.

Также издание "Комментарии" сообщало – Шольц назвал конкретные шаги, чтобы скорее завершить войну в Украине.

Теперь все стало еще более очевидно: Шольц рассказал, что он понял после интервью Путина Карлсону

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников



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Источник: https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1755997959575986334?s=20
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