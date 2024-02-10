Теперь все стало еще более очевидно: Шольц рассказал, что он понял после интервью Путина Карлсону

Для Германии стала еще более очевидной приверженность Украине после того, как российский диктатор Владимир Путин отличился скандальными заявлениями в новом интервью. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал канцлер Германии Олаф Шольц.





"Российский президент высмеивает то, что на самом деле делает Россия в Украине, и приводит совершенно абсурдное обоснование причин этой войны. Для нас это еще более очевидно: мы по-прежнему на стороне Украины", — отметил Олаф Шольц.





Немецкий канцлер Шольц назвал интервью российского диктатора провокатору Такеру Карлсону "бессмысленным" разговором. В этой связи Шольц отметил, что Владимир Путин "всегда много лжет об истории этой войны" и действительно стремится урвать как можно больше территории от соседних стран. Поэтому "необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать Украину и дать ей возможность защищаться".





Напомним, американский журналист-трампист Такер Карлсон, как анонсировалось ранее, опубликовал интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. В течение двух часов хозяин Кремля рассказывал вымышленную историю Украины и других стран, оправдал развязанную РФ войну, при этом всячески давал понять, что готов к переговорам. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" сам факт появления этого интервью именно сейчас, а также заложенные в нем смыслы.





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Олаф Шольц. Фото: из открытых источников