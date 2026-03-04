Территориальные уступки со стороны Украины: Мерц озвучил перед Трампом ультиматум

Встреча канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете стала проверкой на прочность для новой дипломатической линии Берлина. Как отмечает издание Politico, главный вопрос заключался в том, насколько далеко Мерц готов зайти ради сохранения рабочих отношений с хозяином Белого дома и какой политической ценой.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Журналисты обратили внимание: канцлер не вступал в публичные споры, даже, когда Трамп критиковал европейских лидеров и угрожал торговыми мерами союзникам. По данным издания, молчание было частью стратегии – не перечить перед камерами, а убеждать за закрытыми дверями.

Ключевыми темами переговоров стали Украина и внешняя торговля. Именно по этим направлениям, пишет Politico, Мерцу приходится балансировать в диалоге с непредсказуемым американским лидером. В итоге Трамп назвал канцлера "другом" и похвалил его работу, что в дипломатических кругах расценили как сигнал личного расположения.

После встречи Мерц заявил, что призвал усилить давление на Москву и расширить санкции против режима Владимира Путина. Он подчеркнул, что Россия затягивает процесс и действует вопреки ожиданиям Вашингтона. Канцлер также продемонстрировал Трампу карту линии фронта, чтобы показать риски территориальных уступок Украине. фактически канцлер озвучил Трампу ультиматум по Украине, которые заключается в отказе Киева уступить РФ свои законные территории.

Кроме того, Мерц настаивал на участии Европы в мирных переговорах, подчеркивая: устойчивый мир невозможен без европейской легитимности и вклада в безопасность и восстановление Украины. По оценке Politico, именно ради возможности влиять на позицию Трампа по украинскому вопросу канцлер и избегает открытой конфронтации.

