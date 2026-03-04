logo_ukra

Головна Новини Світ Німеччина Територіальні поступки з боку України: Мерц озвучив перед Трампом ультиматум
НОВИНИ

Територіальні поступки з боку України: Мерц озвучив перед Трампом ультиматум

Україна, санкції та особиста дипломатія: яку ціну Берлін готовий заплатити за вплив у Білому домі

4 березня 2026, 07:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Зустріч канцлера Німеччини Фрідріха Мерца із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті стала перевіркою на міцність для нової дипломатичної лінії Берліна. Як зазначає видання Politico, головне питання полягало в тому, наскільки далеко Мерц готовий зайти заради збереження робочих відносин із господарем Білого дому та якою політичною ціною.

Територіальні поступки з боку України: Мерц озвучив перед Трампом ультиматум

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Журналісти звернули увагу: канцлер не вступав у публічні суперечки, навіть коли Трамп критикував європейських лідерів і погрожував торговельними заходами союзникам. За даними видання, мовчання було частиною стратегії – не суперечити камерам, а переконувати за зачиненими дверима.

Ключовими темами переговорів стали Україна та зовнішня торгівля. Саме з цих напрямків, пише Politico, Мерцю доводиться балансувати у діалозі з непередбачуваним американським лідером. У результаті Трамп назвав канцлера "другом" і похвалив його роботу, що у дипломатичних колах розцінили як сигнал особистого розташування.

Після зустрічі Мерц заявив, що закликав посилити тиск на Москву та розширити санкції проти режиму Володимира Путіна. Він наголосив, що Росія затягує процес і діє всупереч очікуванням Вашингтона. Канцлер також продемонстрував Трампу карту лінії фронту, щоб показати ризики територіальних поступок Україні. фактично канцлер озвучив Трампу ультиматум по Україні, який полягає у відмові Києва поступитися РФ своїми законними територіями.

Крім того, Мерц наполягав на участі Європи у мирних переговорах, наголошуючи: стійкий світ неможливий без європейської легітимності та внеску у безпеку та відновлення України. За оцінкою Politico, саме задля можливості впливати на позицію Трампа з українського питання канцлер і уникає відкритої конфронтації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Мерц після зустрічі з Трампом зробив важливу заяву про угоду щодо України.




Джерело: https://www.politico.eu/article/friedrich-merz-powerless-oval-office-donald-trump-attacks-europe-allies/
