Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп поддержит его решение по Taurus для Украины. Канцлер против передачи ракет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Олафа Шольца цитирует Spiegel.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Канцлер повторил свой отказ от поставки крылатых ракет Taurus Украине. Олаф Шольц заявил, что для него было бы "неправильным решением" поставлять оружие, которое может достичь вглубь территории России.

По мнению канцлера Германии, его решение поддержал бы Дональд Трамп по Taurus.

"Если я правильно понимаю, то это будет оцениваться аналогичным образом, например, в трансатлантическом сотрудничестве в будущем, например. По крайней мере, именно так я понял президента Трампа в его недавних интервью", — сказал Олаф Шольц.

Стоит напомнить, что ранее Дональд Трамп раскритиковал решение действующей администрации США относительно разрешения для Украины бить дальнобойными ракетами вглубь России. Он допустил отмену соответствующего разрешения.

Читайте также на портале "Комментарии" — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в своей предвыборной программе исключила любую вероятность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Причем такую позицию пока что правящая партия ФРГ прописала независимо от того, что будет происходить на театре боевых действий. Ранее канцлер Олаф Шольц неоднократно высказывался против идеи передачи ракет Taurus. Он говорил, что пока он будет оставаться канцлером Германии, дальнобойные ракеты не будут в Украине. Об этом пишет "Deutsche Welle".

Также издание "Комментарии" сообщало – намек на TAURUS: что заявил главный оппонент Олафа Шольца и претендент на пост канцлера.



