Трамп принял решение: что заявил Мерц о планах США выйти из НАТО

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Теперь нет никаких сомнений в том, что США останутся надежным союзником в рамках Североатлантического альянса. Такое заявление по итогам визита в США сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
По словам канцлера, в ходе частной беседы он прямо спросил Трампа о возможности выхода страны из альянса.
Во время встречи обсуждались также вопросы войны в Украине, торговой политики и будущего НАТО.
Политик подчеркнул, что Европа должна брать на себя больше ответственности в сфере безопасности.
Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Вашингтон поддерживает подход, который базируется на сдерживании и мире через силу. Впрочем, безопасность стран-членов НАТО не может зависеть от Вашингтона. Такое мнение высказал глава Министерства обороны США Пит Хегсет.
Также издание "Комментарии" сообщало – Североатлантический альянс призывает европейские государства-члены значительно увеличить количество наземных противовоздушных сил для подготовки к возможной агрессии России, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Новости