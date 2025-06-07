Трамп принял решение: что заявил Мерц о планах США выйти из НАТО

Теперь нет никаких сомнений в том, что США останутся надежным союзником в рамках Североатлантического альянса. Такое заявление по итогам визита в США сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"У меня нет никаких сомнений в преданности американского правительства НАТО", — подчеркнул Мерц.

По словам канцлера, в ходе частной беседы он прямо спросил Трампа о возможности выхода страны из альянса.

"Вопрос, который был поставлен, заключался в том, имеет ли он какие-то планы выйти из НАТО. И на него был дан четкий ответ "Нет". Никаких дальнейших комментариев по этому поводу не было, даже во время обеда после этого", – отметил глава немецкого правительства.

Во время встречи обсуждались также вопросы войны в Украине, торговой политики и будущего НАТО.

"Мы, конечно, подробно обсудили три больших вопроса, которые нас сейчас волнуют", — отметил Фридрих Мерц.

Политик подчеркнул, что Европа должна брать на себя больше ответственности в сфере безопасности.

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