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Трамп принял решение: что заявил Мерц о планах США выйти из НАТО

Дональд Трамп четко ответил Фридриху Мерцу, готовы ли США выйти из НАТО

сегодня, 09:00
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Кравцев Сергей

Теперь нет никаких сомнений в том, что США останутся надежным союзником в рамках Североатлантического альянса. Такое заявление по итогам визита в США сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Трамп принял решение: что заявил Мерц о планах США выйти из НАТО

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"У меня нет никаких сомнений в преданности американского правительства НАТО", — подчеркнул Мерц.

По словам канцлера, в ходе частной беседы он прямо спросил Трампа о возможности выхода страны из альянса.   

"Вопрос, который был поставлен, заключался в том, имеет ли он какие-то планы выйти из НАТО. И на него был дан четкий ответ "Нет". Никаких дальнейших комментариев по этому поводу не было, даже во время обеда после этого", – отметил глава немецкого правительства.

Во время встречи обсуждались также вопросы войны в Украине, торговой политики и будущего НАТО.        

"Мы, конечно, подробно обсудили три больших вопроса, которые нас сейчас волнуют", — отметил Фридрих Мерц. 

Политик подчеркнул, что Европа должна брать на себя больше ответственности в сфере безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Вашингтон поддерживает подход, который базируется на сдерживании и мире через силу. Впрочем, безопасность стран-членов НАТО не может зависеть от Вашингтона. Такое мнение высказал глава Министерства обороны США Пит Хегсет.

Также издание "Комментарии" сообщало – Североатлантический альянс призывает европейские государства-члены значительно увеличить количество наземных противовоздушных сил для подготовки к возможной агрессии России, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.




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Источник: https://www.politico.eu/article/friedrich-merz-says-no-doubt-us-remains-committed-nato-after-donald-trump-meeting/
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