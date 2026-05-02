Трамп виводить війська з Німеччини: з'явилася реакція Берліна
Трамп виводить війська з Німеччини: з'явилася реакція Берліна

У Німеччині закликають Європу приділяти більше уваги питанню власної безпеки

2 травня 2026, 13:05
Кравцев Сергей

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європі доведеться нарощувати оборонні можливості на тлі скорочення присутності США. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Журналісти зазначають, що заява Пісторіуса з'явилася після того, як Пентагон оголосив про плани вивести з країни близько 5 тисяч американських військових.

Відтепер, наголосив глава Міноборони Німеччини, європейці мають свідомо підходити до питання власної безпеки та брати на себе велику відповідальність за те, що буде в майбутньому з континентом.

"Німеччина рухається у правильному напрямку", — наголосив міністр.

Він додав, що, зокрема, країна розширює Бундесвер, збільшує закупівлю озброєння та розвиває військову інфраструктуру.

Водночас Пісторіус наголосив, що присутність військ США в Європі відповідає інтересам як європейських країн, так і Вашингтона.

"Присутність американських солдатів у Європі, і особливо в Німеччині, відповідає нашим інтересам та інтересам Сполучених Штатів", — наголосив він.

Однак, за його словами, "можна припустити, що США і надалі виводитимуть війська з Європи, включаючи Німеччину". Міністр оборони зазначив, що зараз у Німеччині перебуває майже 40 тисяч американських військовослужбовців.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США починають масштабне скорочення військової присутності в Європі: Пентагон оголосив про виведення 5000 військовослужбовців з Німеччини на тлі конфлікту між Дональдом Трампом і європейськими союзниками. Цікаво, що це рішення Трамп ухвалив після розмови з Путіним. Армія США вперше за десятки років залишить європейську країну. Про це повідомляє Reuters.




Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-troop-drawback-underlines-european-defence-responsibility-german-minister-2026-05-02/
