Трамп виводить війська з Німеччини: з'явилася реакція Берліна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європі доведеться нарощувати оборонні можливості на тлі скорочення присутності США. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Журналісти зазначають, що заява Пісторіуса з'явилася після того, як Пентагон оголосив про плани вивести з країни близько 5 тисяч американських військових.

Відтепер, наголосив глава Міноборони Німеччини, європейці мають свідомо підходити до питання власної безпеки та брати на себе велику відповідальність за те, що буде в майбутньому з континентом.

"Німеччина рухається у правильному напрямку", — наголосив міністр.

Він додав, що, зокрема, країна розширює Бундесвер, збільшує закупівлю озброєння та розвиває військову інфраструктуру.

Водночас Пісторіус наголосив, що присутність військ США в Європі відповідає інтересам як європейських країн, так і Вашингтона.

"Присутність американських солдатів у Європі, і особливо в Німеччині, відповідає нашим інтересам та інтересам Сполучених Штатів", — наголосив він.

Однак, за його словами, "можна припустити, що США і надалі виводитимуть війська з Європи, включаючи Німеччину". Міністр оборони зазначив, що зараз у Німеччині перебуває майже 40 тисяч американських військовослужбовців.

