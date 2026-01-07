Канцлер Германии Фридрих Мерц требует, чтобы Украина запретила выезд молодых мужчин в Европу. Свое требование немецкий лидер объясняет тем, что они должны воевать, а не в Европе отсиживаться. С одной стороны, такая логика имеет рациональное зерно, но она выглядит нечестно. Такое мнение высказал журналист, политический обозреватель и блогер Иван Яковина.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

"Я понимаю эту логику, но сейчас она для меня выглядит нечестно. Украина сейчас фактически сражается за всю Европу, поэтому на фронте должны быть и немцы, и поляки, и итальянцы с французами, а не только украинцы", – отметил журналист.

Он добавляет, вот, когда Фридрих Мерц начнет отправлять в Украину бригады Бундесвера, тогда у него будет моральное право давать Украине такие советы. А сейчас – нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Фридрих Мерц сделал резкое заявление об украинских мужчинах, во время войны выезжающих за границу.

По его словам, украинские военнообязанные мужчины не должны уезжать в ЕС, а должны проходить военную службу в Украине.

"Я обратился к Зеленскому, чтобы он это решил", — сказал немецкий канцлер после встречи лидеров стран Коалиции желающих в Париже.

Вместе с тем Мерц заверил, что Германия и дальше будет вносить свой вклад в помощь Украине — политический, финансовый и военный.

"Это может включать, например, размещение войск для Украины на соседней территории НАТО после заключения перемирия", – сказал канцлер.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина находится сегодня "на грани гуманитарного энергетического кризиса", однако российское руководство отдает приказы только усиливать атаки, тем самым уничтожая необходимую инфраструктуру. Об этом говорится в письме канцлера Германии Фридриха Мерца к руководящим парламентским фракциям ХДС/ХСС и СДПГ.



