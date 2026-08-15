У Мерца бьют тревогу перед Днем Независимости Украины: с каким призывом обратились к немцам

Посольство Германии в Киеве ужесточило рекомендации по безопасности для граждан страны, которые находятся или планируют находиться в Украине в канун Дня Независимости. Немцам советуют по возможности воздержаться от поездок железнодорожным транспортом в этот период.

Германия. Фото: из открытых источников

В дипломатическом представительстве объяснили это риском усиления российских атак. По оценке посольства, накануне и после 24 августа нельзя исключать новые удары по энергетическим объектам и транспортным узлам Украины.

Отдельная оговорка касается именно железной дороги. В немецком посольстве подчеркнули, что украинская железнодорожная инфраструктура, а также операторы и сам подвижной состав остаются среди целей российских авиаударов.

Таким образом, Берлин фактически призывает своих граждан максимально осторожно планировать поездки по Украине в период вокруг государственного праздника, когда риск масштабных атак может возрасти.

Предупреждение Германии появилось на фоне информации о возможной подготовке России к новой кампании по ударам по украинской энергетике. Ранее Институт изучения войны сообщал о признаках подготовки Москвы к масштабным атакам на энергетическую инфраструктуру Киева в ближайшие недели.

Украинский Центр стратегических коммуникаций в свою очередь заявлял, ссылаясь на американскую разведку, что Россия может готовить масштабную кампанию ударов по энергетической инфраструктуре столицы именно в канун Дня Независимости Украины.

Для Украины это потенциально означает новые риски не только энергосистемы, но и транспортного сообщения. Российские атаки по железнодорожным объектам могут влиять на пассажирские и грузовые перевозки, а также затруднять передвижение по стране.

На этом фоне оговорки Германии являются сигналом о том, что европейские партнеры всерьез оценивают риск новой волны российских ударов в период вокруг 24 августа.

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