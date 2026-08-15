У Мерца б’ють на сполох перед Днем Незалежності України: з яким закликом звернулися до німців

Посольство Німеччини в Києві посилило рекомендації з безпеки для громадян країни, які перебувають або планують перебувати в Україні напередодні Дня Незалежності. Німцям радять за можливості утриматися від поїздок залізничним транспортом у цей період.

Німеччина. Фото: з відкритих джерел

У дипломатичному представництві пояснили це ризиком посилення російських атак. За оцінкою посольства, напередодні та після 24 серпня не можна виключати нових ударів по енергетичних об’єктах і транспортних вузлах України.

Окреме застереження стосується саме залізниці. У німецькому посольстві наголосили, що українська залізнична інфраструктура, а також оператори та сам рухомий склад залишаються серед цілей російських авіаударів.

Таким чином, Берлін фактично закликає своїх громадян максимально обережно планувати поїздки Україною в період навколо державного свята, коли ризик масштабних атак може зрости.

Попередження Німеччини з’явилося на тлі інформації про можливу підготовку Росії до нової кампанії ударів по українській енергетиці. Раніше Інститут вивчення війни повідомляв про ознаки підготовки Москви до масштабних атак на енергетичну інфраструктуру Києва найближчими тижнями.

Український Центр стратегічних комунікацій, своєю чергою, заявляв, посилаючись на американську розвідку, що Росія може готувати масштабну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі столиці саме напередодні Дня Незалежності України.

Для України це потенційно означає нові ризики не лише для енергосистеми, а й для транспортного сполучення. Російські атаки по залізничних об’єктах можуть впливати на пасажирські та вантажні перевезення, а також ускладнювати пересування країною.

На цьому тлі застереження Німеччини є сигналом про те, що європейські партнери серйозно оцінюють ризик нової хвилі російських ударів у період навколо 24 серпня.

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