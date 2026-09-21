logo

BTC/USD

81609

ETH/USD

2661.96

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия У Мерца вновь хватаются за голову: что произошло на выборах в Германии
commentss НОВОСТИ Все новости

У Мерца вновь хватаются за голову: что произошло на выборах в Германии

В Мекленбурге - Передней Померании ультраправые вышли на первое место, а ХДС канцлера впервые в послевоенной истории рискует остаться без мест в земельном парламенте

21 сентября 2026, 07:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD) вышла на первое место на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. По предварительным результатам, партия получила около 38,2% голосов, опередив правящих социал-демократов с 35,5%.

У Мерца вновь хватаются за голову: что произошло на выборах в Германии

Германия. Фото: из открытых источников

Результат стал резким скачком для AfD: на предыдущих выборах в 2021 году партия получила 16,7%. Теперь она более чем вдвое увеличила свою поддержку и впервые возглавила земельные выборы в этой северо-восточной земле.

Главная проблема вечера оказалась у Христианско-демократического союза (CDU) канцлера Фридриха Мерца. Партия получила около 4,9% и рискует впервые с 1949 года не пройти в земельный парламент.

При этом победа AfD не означает автоматического прихода партии к власти. Основные политические силы Германии исключают коалицию с ней, поэтому первое место еще не дает партии возможности самостоятельно сформировать земельное правительство.

Параллельно выборы прошли в Берлине. Там лидирует партия "Левые", набравшая около четверти голосов. CDU заняла второе место, а AfD оказалась третьей с результатом примерно 16%. Таким образом, результаты двух земельных выборов продемонстрировали разные политические тенденции, но в обоих случаях стали серьезным испытанием для федеральных консерваторов.

Для Мерца итоги голосования стали особенно чувствительными. Канцлер назвал результат своей партии "катастрофой", но заявил о намерении продолжить работу и проводить заявленные реформы. На фоне поражения внутри CDU усилились разговоры о будущем руководства партии и правительства.

Выборы в восточных землях завершили серию региональных голосований, которые стали важным индикатором отношения избирателей к федеральной политике. При этом вопрос о смене канцлера напрямую из результатов земельных выборов не следует: для этого необходимы отдельные политические процедуры на федеральном уровне.

Читайте также на портале "Комментарии" — Мерцу грозит отставка: что начало происходить в Германии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/uk/vibori-u-meklenburguperednij-pomeranii-adn-viperedzae-sdpn/a-79346146
Теги:

Новости

Все новости