У Мерца вновь хватаются за голову: что произошло на выборах в Германии

Ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD) вышла на первое место на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. По предварительным результатам, партия получила около 38,2% голосов, опередив правящих социал-демократов с 35,5%.

Германия. Фото: из открытых источников

Результат стал резким скачком для AfD: на предыдущих выборах в 2021 году партия получила 16,7%. Теперь она более чем вдвое увеличила свою поддержку и впервые возглавила земельные выборы в этой северо-восточной земле.

Главная проблема вечера оказалась у Христианско-демократического союза (CDU) канцлера Фридриха Мерца. Партия получила около 4,9% и рискует впервые с 1949 года не пройти в земельный парламент.

При этом победа AfD не означает автоматического прихода партии к власти. Основные политические силы Германии исключают коалицию с ней, поэтому первое место еще не дает партии возможности самостоятельно сформировать земельное правительство.

Параллельно выборы прошли в Берлине. Там лидирует партия "Левые", набравшая около четверти голосов. CDU заняла второе место, а AfD оказалась третьей с результатом примерно 16%. Таким образом, результаты двух земельных выборов продемонстрировали разные политические тенденции, но в обоих случаях стали серьезным испытанием для федеральных консерваторов.

Для Мерца итоги голосования стали особенно чувствительными. Канцлер назвал результат своей партии "катастрофой", но заявил о намерении продолжить работу и проводить заявленные реформы. На фоне поражения внутри CDU усилились разговоры о будущем руководства партии и правительства.

Выборы в восточных землях завершили серию региональных голосований, которые стали важным индикатором отношения избирателей к федеральной политике. При этом вопрос о смене канцлера напрямую из результатов земельных выборов не следует: для этого необходимы отдельные политические процедуры на федеральном уровне.

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